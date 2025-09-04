Cinco rutas y pocos días: estos son los restos que deja Ryanair en Galicia tras el chantaje a Aena

Cinco destinos. Nada más. 30 vuelos a la semana: 15 de ida y otros tantos de vuelta. Todos nacionales, menos uno: Londres. Escasos y con pocos días de operación. Cuatro como mucho. De haber tenido hecho el 'agosto' en Santiago con hasta más de 20 rutas directas –buena parte internacionales– a solo cinco. Este es el resultado del chantaje de Ryanair a Aena que la low cost irlandesa hizo efectivo ayer a nivel nacional y que tendrá su mayor repercusión en Galicia a través del aeropuerto de Lavacolla.

A partir de finales de octubre y al menos hasta finales de marzo de 2026 Ryanair tendrá en Galicia (Lavacolla) solo vuelos a:

Tenerife Sur : 3 días a la semana (miércoles, viernes y domingos).

: 3 días a la semana (miércoles, viernes y domingos). Valencia : 4 días a la semana (lunes, martes, miércoles y viernes).

: 4 días a la semana (lunes, martes, miércoles y viernes). Lanzarote: 2 días a la semana (lunes y viernes).

2 días a la semana (lunes y viernes). Sevilla: 4 días a la semana (lunes, martes, viernes y sábados).

4 días a la semana (lunes, martes, viernes y sábados). Londres: 2 días a la semana (lunes y viernes).

Cinco destinos. Nada más. Esto es todo lo que Ryanair dejará en Santiago tras dos décadas en las que ha recibido millones de euros de ayudas públicas en Lavacolla. Principalmente de la Xunta de Galicia, pero también del Concello de Santiago. Solo en la campaña de invierno el recorte de plazas rondará las 400.000. Pero ellas hay que sumar (o más bien restar) las eliminadas a principios de este año y que elevan la cifra total del tijeretazo anual por encima del millón de asientos.

La oferta de plazas en las cinco rutas que deja Ryanair en Galicia este invierno será de unas 120.000 en la suma de los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Lo que pasará luego, durante la temporada aeronáutica de verano del próximo año, es una incógnita.

De esta forma, Ryanair cancelará en Galicia a partir de la última semana de octubre –cuando culmina la campaña de verano– sus vuelos de Lavacolla a: Alicante, Palma de Mallorca, Madrid, Málaga, Barcelona, Gran Canaria, Zaragoza, Bruselas (Charleroi), Dublín, Fuerteventura, Ibiza, Menorca o Memmingen.

Pero el golpe de Ryanair a la conectividad de Galicia es todavía mayor si se tienen en cuenta que dentro de su guerra con Aena este año había ya ejecutado un primer gran recorte al eliminar los vuelos a: Milán, Bolonia, Girona, Burdeos, Edimburgo, Fráncfort, París, La Palma y Marsella.

Vigo

A todos estos recortes en Santiago hay que sumar también la supresión del Vigo-Londres, que Ryanair dejará de operar a finales de diciembre al culminar el contrato de promoción turística que la aerolínea mantiene con el Concello de Vigo. El alcalde, Abel Caballero, ya manifestó además que no tenía intención de renovarlo: «Ni cumplen, ni es gente seria; el Concello de Vigo no puede tener contratos con gente así», aseguró ayer.

Para la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, esta crisis puede suponer una oportunidad para lograr nuevas rutas para el aeropuerto de A Coruña.

Suscríbete para seguir leyendo