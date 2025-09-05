BNG y PSOE censuran la «traición» y la «obscenidad» de Rueda por rechazar la quita

Los dos principales partidos de la oposición en el Parlamento gallego, BNG y PSOE, acentuaron ayer sus críticas al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por enrocarse en su rechazo a aceptar la condonación de la deuda autonómica que ofrece el Ministerio de Hacienda, que en el caso gallego supondría que el Estado asumiera 4.010 millones de euros de su pasivo.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, le exigió que deje de «traicionar» a los gallegos y el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, denunció el «seguidismo obsceno» de Rueda a las directrices del PP nacional.

En declaraciones a los medios desde Petín (Ourense), Pontón sostuvo que es «realmente incalificable que Rueda siga negándose a aceptar la quita de la deuda» ya que supondría restar «un 33 %» de lo que debe Galicia.

«Tiene que explicar por qué quiere renunciar a que nos condonen» ese dinero ya que, a su entender, es evidente que si se reduce esa deuda, Galicia tendrá «más recursos para poder atender necesidades sociales e incluso la recuperación de los incendios».

La líder nacionalista reclamó una «rectificación» por parte de la Xunta porque «Galicia no tiene por qué soportar esta traición ni a un presidente que es el más desleal de la historia». «Es grave que Rueda no tome esta decisión pensando en Galicia, sino obedeciendo a las órdenes que le manda el Partido Popular», añadió.

Por su parte, Besteiro defendió esta medida «histórica» que situaría a Galicia en «mejor posición en los mercados» y permitiría invertir ese dinero en la «mejora de los servicios públicos», como es la sanidad, o el bienestar social. Por ello, subrayó que es «poco comprensible que no consideren que es una medida positiva».

«Si a una familia le quitan un tercio de su hipoteca, del piso que está pagando, y le perdonan un tercio de su deuda y los intereses correspondientes, ¿no lo aceptaría?», se autopreguntó el dirigente socialista.