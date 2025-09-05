Fallece un ciclista atropellado en una carretera de Xermade
Un vecino de Vilalba fue arrollado por una furgoneta este viernes cuando circulaba con su bicicleta por una carretera autonómica del municipio lucense
EFE
Un ciclista ha perdido la vida este viernes en una carretera autonómica a su paso por el municipio lucense de Xermade tras ser atropellado por una furgoneta que circulaba por la misma vía, según han confirmado a EFE fuentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Lugo y del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE).
Fuentes consultadas indicaron que la persona fallecida es un vecino de Vilalba, sexagenario, que iba en bicicleta junto con otro compañero. Las causas del accidente todavía están siendo investigadas.
El 112 Galicia recibió aviso del siniestro a las 11:20 horas de este viernes. El mismo se produjo en la carretera autonómica LU-861, en el kilómetro 8, a la altura de la parroquia xermadina de Candamil.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, pero nada pudieron hacer por salvar la vida del ciclista.
También fue movilizada la Guardia Civil de Tráfico y la agrupación local de Protección Civil.
Se da la circunstancia de que es el quinto accidente mortal en carreteras del municipio lucense de Xermade en lo que va de año.
- Este pequeño pueblo coruñés tiene 'la mejor gastronomía atlántica, playas vírgenes y está declarado Conjunto Histórico-Artístico
- Esta casa-restaurante trabaja con 'cociña de ferro' y tiene un menú por solo 14 euros: a 1 hora de A Coruña
- Cómo ser ‘profe’ al primer intento
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a 30 minutos de A Coruña
- El National Geographic señala como el 'Cinque Terre de Galicia' a este pequeño pueblo costero
- El 'pueblo con la mejor tortilla del mundo' es también el más bonito de A Coruña según la revista Viajar
- Buscan vecinos en este pueblo a 1 hora de A Coruña: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar