Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece un ciclista atropellado en una carretera de Xermade

Un vecino de Vilalba fue arrollado por una furgoneta este viernes cuando circulaba con su bicicleta por una carretera autonómica del municipio lucense

Guardia Civil de Tráfico en una intervención por un accidente.

Guardia Civil de Tráfico en una intervención por un accidente. / LOC

EFE

Un ciclista ha perdido la vida este viernes en una carretera autonómica a su paso por el municipio lucense de Xermade tras ser atropellado por una furgoneta que circulaba por la misma vía, según han confirmado a EFE fuentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Lugo y del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE).

Fuentes consultadas indicaron que la persona fallecida es un vecino de Vilalba, sexagenario, que iba en bicicleta junto con otro compañero. Las causas del accidente todavía están siendo investigadas.

El 112 Galicia recibió aviso del siniestro a las 11:20 horas de este viernes. El mismo se produjo en la carretera autonómica LU-861, en el kilómetro 8, a la altura de la parroquia xermadina de Candamil.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, pero nada pudieron hacer por salvar la vida del ciclista.

También fue movilizada la Guardia Civil de Tráfico y la agrupación local de Protección Civil.

Se da la circunstancia de que es el quinto accidente mortal en carreteras del municipio lucense de Xermade en lo que va de año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Este pequeño pueblo coruñés tiene 'la mejor gastronomía atlántica, playas vírgenes y está declarado Conjunto Histórico-Artístico
  2. Esta casa-restaurante trabaja con 'cociña de ferro' y tiene un menú por solo 14 euros: a 1 hora de A Coruña
  3. Cómo ser ‘profe’ al primer intento
  4. El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a 30 minutos de A Coruña
  5. El National Geographic señala como el 'Cinque Terre de Galicia' a este pequeño pueblo costero
  6. El 'pueblo con la mejor tortilla del mundo' es también el más bonito de A Coruña según la revista Viajar
  7. Buscan vecinos en este pueblo a 1 hora de A Coruña: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
  8. El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar

Finaliza en Ribeira un operativo de cuatro días para 'salvar' el 'Awadi': el armador inicia una 'travesía burocrática'

Finaliza en Ribeira un operativo de cuatro días para 'salvar' el 'Awadi': el armador inicia una 'travesía burocrática'

El cambio climático multiplicó por 40 las condiciones que avivaron los incendios de agosto

El cambio climático multiplicó por 40 las condiciones que avivaron los incendios de agosto

Fallece un ciclista atropellado en una carretera de Xermade

Fallece un ciclista atropellado en una carretera de Xermade

La red desarticulada en Arousa hacía acopio en Galicia de cocaína introducida por Portugal y la ocultaba en pieles de bovino

La red desarticulada en Arousa hacía acopio en Galicia de cocaína introducida por Portugal y la ocultaba en pieles de bovino

Este pueblo gallego a pie de playa busca vecinos: hay trabajo y tiene alquileres desde 400€

Este pueblo gallego a pie de playa busca vecinos: hay trabajo y tiene alquileres desde 400€

La Xunta, obligada a indemnizar a un interino que no superó la estabilización

La Xunta, obligada a indemnizar a un interino que no superó la estabilización

Rueda urge «consenso» a los rectores con el debate de Medicina sin cerrar

Rueda urge «consenso» a los rectores con el debate de Medicina sin cerrar

La red de narcotráfico desarticulada en Arousa tenía dos toneladas de cocaína

Tracking Pixel Contents