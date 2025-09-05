Fallece un ciclista atropellado en una carretera de Xermade

Un ciclista ha perdido la vida este viernes en una carretera autonómica a su paso por el municipio lucense de Xermade tras ser atropellado por una furgoneta que circulaba por la misma vía, según han confirmado a EFE fuentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Lugo y del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE).

Fuentes consultadas indicaron que la persona fallecida es un vecino de Vilalba, sexagenario, que iba en bicicleta junto con otro compañero. Las causas del accidente todavía están siendo investigadas.

El 112 Galicia recibió aviso del siniestro a las 11:20 horas de este viernes. El mismo se produjo en la carretera autonómica LU-861, en el kilómetro 8, a la altura de la parroquia xermadina de Candamil.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, pero nada pudieron hacer por salvar la vida del ciclista.

También fue movilizada la Guardia Civil de Tráfico y la agrupación local de Protección Civil.

Se da la circunstancia de que es el quinto accidente mortal en carreteras del municipio lucense de Xermade en lo que va de año.