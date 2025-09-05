Finaliza en Ribeira un operativo de cuatro días para 'salvar' el 'Awadi': el armador inicia una 'travesía burocrática'

Han pasado casi cuatro días desde que en la tarde del pasado lunes saltaran las alarmas en el puerto de Ribeira por un incendio en el arrastrero Awadi, al parecer debido a una chispa durante unos trabajos en el parque de pesca.

En la mañana de este viernes, y tras cuatro intensas jornadas de extinción ininterrumpidas, Portos de Galicia dio por finalizado el operativo de emergencias, que pasa de estar en la zona de forma estable a realizar solo inspecciones de control.

Al mediodía, el organismo autonómico informaba que el fuego estaba ya extinguido, pero, minutos después, los bomberos que realizaban tareas de enfriamiento de los puntos calientes que continúan devorando, lenta y silenciosamente, el entramado de cables en las 'entrañas' del buque, descubrieron que el incendio se había reactivado en tres puntos. Los tres focos, localizados en la bodega, el parque de pesca y el puente de mando, fueron apagados de inmediato.

El 'Awadi', este jueves, con un foco humeante aún en la proa. / Suso Souto.

Travesía burocrática

La embarcación, de cincuenta metros de eslora, recuperó prácticamente la horizontalidad, aunque no del todo, probablemente por los propios daños ocasionados por el incendio.

Hasta la zona del muelle en la que permanece atracado se acercan ahora muchos vecinos y visitantes para fotografiar el calcinado buque que desde el lunes fue centro de atención informativa.

Comienza ahora una travesía burocrática el armador del Awadi, Luís Gómez, quien en los próximos días deberá tomar una segunda decisión (la primera fue no extraer los 20.000 litros de combustible del barco salvo que fuese necesario por razones de seguridad): 'resucitar' el buque o enviarlo al desguace.

Pero, antes de poder trasladar la embarcación (previsiblemente al puerto de Marín) el armador deberá iniciar la tramitación de los pertinentes permisos ante la Capitanía Marítima de Vilagarcía de Arousa.

Luego deberá afrontar un proceso no menos doloroso, de la mano de la aseguradora: el pago de los gastos del importante operativo desplegado para la extinción del incendio.

Un operativo en el que participaron decenas de profesionales de la Consellería do Mar (a través de Portos de Galicia, que dirigió el operativo y aportó medios para la contención de una posible contaminación, y de Gardacostas de Galicia, que movilizó de inmediato personal técnico y embarcaciones especializadas en extinción de incendios y lucha contra la contaminación); de la Capitanía Marítima de Vilagarcía; de Salvamento Marítimo; de los parques de bomberos de Ribeira y Boiro; y del Grupo de Axuda e Emerxencias Municipal (GAEM) de Ribeira.