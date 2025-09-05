Galicia suma 31 casos de dengue en los últimos dos años

En los dos últimos años, 2023 y 2024, Galicia ha registrado un total de 31 casos de dengue, una enfermedad transmitida por el mosquito tigre infectados que pican por el día. Todos son casos importados, explica la Consellería de Sanidade, que ha tomado la decisión, de cara a «prevenir» la aparición de estos casos, de ofrecer de manera gratuita la vacuna en los centros de vacunación internacional de la comunidad para viajeros de alto riesgo con destino a zonas endémicas o con alto riesgo de transmisión.

Aunque el dengue no es endémico en Europa y los casos notificados están relacionados sobre todo con viajes, de ahí que se hable de casos importados, como ocurre en Galicia, en la comunidad gallega se está registrando un aumento significativo, ya que se han cuadruplicado entre 2023 (seis casos) y 2024 (25).