La red de narcotráfico desarticulada en Arousa tenía dos toneladas de cocaína

Dos toneladas de cocaína, una plantación de marihuana, una cantidad importante de dinero y sofisticados medios de telecomunicación como inhibidores de potencia o teléfonos móviles son solo algunas de los elementos intervenidos por la Guardia Civil a la red de narcotransportistas desarticulada el pasado miércoles en Arousa. La operación, denominada Olimpia y dirigida por el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil de Pontevedra, culminó ayer con dos detenciones más, sumando un total de doce individuos. Seis de ellos fueron detenidos en la comarca de O Salnés mientras el resto se reparten entre Ourense, Barcelona, Guadalajara y Madrid, donde también se realizaron varios registros. Dos de esos integrantes de la organización desarticulada por los agentes de la Guardia Civil habrían sido detenidos todavía en el día de ayer.

La operación Olimpia habría servido para desarticular una organización que se dedicaba a la introducción de cocaína procedente de sudamérica en Europa. Durante varios meses se le habrían ido interviniendo diferentes cantidades de cocaína, en especial en un vehículo interceptado por la Polícia Judiciária portuguesa a la altura de Leiria, culminando ese golpe el pasado miércoles, con las detenciones practicadas en la comarca de O Salnés y en otras cuatro provincias españolas. Además de la Guardia Civil y la policía portuguesa, han colaborado en la investigación de la red la DEA, Europol, la policía italiana y la de República Dominicana.

Los detenidos está previsto que comiencen a declarar esta mañana ante la titular del juzgado número 4 de Cambados, que está llevando la instrucción del caso.

