El Sergas oferta 1.300 plazas de auxiliar de enfermería y abre el concurso de traslados

Casi un millar de facultativos podrán cambiar de destino este año

RAC

Santiago

El Sergas ha convocado 2.195 plazas de diversas categorías, entre ellas 1.300 para auxiliares de enfermería, y además ha abierto el concurso de traslados que permitirá a 916 facultativos cambiar de plaza.

El Diario Oficial de Galicia publicó ayer la convocatoria del concurso-oposición para diversas categorías de personal de gestión y servicios y de sanitarios titulados en formación profesional. Así, de las 2,194 plazas, un total de 784 serán para puestos de administración y otras 1.411 para personal sanitario. En concreto, se ofertan 1.306 para técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, 38 para técnicos de farmacia y 67 para técnicos superiores en imagen para el diagnóstico.

Esta convocatoria más de un millar de plazas son de promoción interna y el resto de acceso libre. El plazo de inscripción para participar en el proceso comienza el 5 de septiembre y termina el 6 de octubre de 2025. Por otro lado, el Sergas publicó ayer también la oferta de destinos del concurso abierto y permanente de 2025 para la provisión de plazas básicas de personal estatutario sanitario y de gestión y servicios.

Se ofertan este año 8.258 plazas, de las cuales 916 son para personal licenciado sanitario, 3.305 para diplomados sanitarios, 2.119 para personal sanitario de formación profesional y 1.918 para personal de gestión y servicios.

La red de narcotráfico desarticulada en Arousa tenía dos toneladas de cocaína

El cambio climático multiplicó por 40 las condiciones que avivaron los incendios de agosto

La Xunta, obligada a indemnizar a un interino que no superó la estabilización

BNG y PSOE censuran la «traición» y la «obscenidad» de Rueda por rechazar la quita

Galicia suma 31 casos de dengue en los últimos dos años

Rueda urge «consenso» a los rectores con el debate de Medicina sin cerrar

El portazo de Ryanair refuerza a Oporto como el gran aeropuerto de Galicia

