La Xunta, obligada a indemnizar a un interino que no superó la estabilización

Los procesos para estabilizar a 5.677 trabajadores temporales en la Xunta han concluido, pero no todos han conseguido plaza. Quienes no hayan superado la criba —mediante concurso-oposición o bien por concurso de méritos— serán cesados automáticamente de sus puestos, que pasarán a ser ocupados de forma indefinida por los aspirantes que sí hayan aprobado. Esta circunstancia está provocando que cientos de empleados que hasta ahora trabajaban en situación de interinidad hayan sido destituidos. Y por ley, el Gobierno gallego debe indemnizarlos por los años trabajados, pero no siempre ocurre así. La Consellería de Educación se negó a pagar la correspondiente compensación económica a un docente que llevaba trabajando de forma ininterrumpida durante los últimos 30 años. Pero el TSXG acaba de ratificar la sentencia del juzgado número 1 de Pontevedra que obliga a la Administración autonómica a abonar 44.713 euros a este profesor interino.

Fue en 2021 cuando el Gobierno aprobó la Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, tras varios tirones de orejas de la UE a España por su elevada eventualidad en el empleo público. Esta norma obligó a las administraciones a convocar procesos para estabilizar a la plantilla y contempló indemnizaciones en caso de cese de 20 días por año de servicio hasta un máximo de 12 mensualidades.

Sin embargo, Educación argumentó que el motivo de la destitución del docente fue el final de su nombramiento como interino al acabar el curso escolar, razón por la cual no cabe indemnización. Sin embargo, el TSXG discrepa. «Se generó la apariencia de que el motivo del cese del actor fue el fin del nombramiento como funcionario interino cuando en realidad ha sido la no superación del proceso selectivo de estabilización al que se ha presentado», argumenta el alto tribunal. Así, destaca que las dos plazas vacantes en su especialidad fueron convocadas en el proceso de estabilización, las cuales fueron adjudicadas a los aspirantes que las superaron.

El docente interino que interpuso la denuncia vio finalizado su vínculo con la Administración en septiembre de 2023 por no superar las pruebas de estabilización y quedó en situación de desempleo todo el curso 2023-2024, con la única excepción de unas semanas en las que hizo una sustitución. Y en septiembre de 2024 volvió a ser contratado por Educación para cubrir una vacante durante todo el curso. A pesar de seguir trabajando para la Xunta, el TSXG considera que debe indemnizarlo conforme a la Lei de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público.

«Si hubiera aprobado el proceso de estabilización hubiera podido optar a una de las plazas vacantes convocadas y continuaría su relación con la Administración, aunque ya como funcionario de carrera», esgrime la sentencia. Le corresponden, por tanto, 44.713 euros.

Desde Educación defienden que tienen una de las tasas de temporalidad más bajas del Estado, de solo el 5%, y que, precisamente por eso, solo convocaron un proceso de estabilización. Señalan que esta sentencia es «un caso aislado».

Sin embargo, en otros ámbitos de la Administración autonómica, la temporalidad era mucho más elevada. En el Sergas por ejemplo el 40% eran eventuales cuando se aprobó la ley de estabilización. Es por ello que, tal y como advierten los sindicatos, cientos de empleados públicos interinos que no superaron los concursos-oposición o concursos de méritos para convertirse en fijos fueron finalmente cesados y tienen derecho a una indemnización.

Desde la Consellería de Facenda defienden que, aunque no aprobaran la estabilización, podrán seguir en las listas de contratación para cubrir vacantes. Sin embargo, eso no exime a la Administración autonómica de hacer frente a las compensaciones económicas que deberán abonarles por ley.

Desde despachos de abogados como Zeres, especializados en función pública, advertían que ya desde finales del pasado año estaban recibiendo muchas consultas de interinos preocupados por perder su plaza.

Suscríbete para seguir leyendo