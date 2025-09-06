El balneario que conquistó al rey emérito: el más grande de Galicia y fundado en el siglo XIX

En Galicia, siempre que pensamos en un fin de semana de relax o de spa, se nos vienen a la cabeza nuestros archiconocidos balnearios. Lugares donde el agua caliente brota del suelo de forma natural y que nos ayuda a curar o prevenir ciertas enfermedades, que llevan siendo usados por la humanidad desde hace miles de años.

Entre los más conocidos de Galicia podemos encontrar el balneario Termas de Cuntis, localizado en el municipio pontevedrés del mismo nombre, cuyo complejo termal y hotelero han conquistado hasta al mismísimo rey emérito, Juan Carlos I.

El balneario

A finales del siglo XVII ya se hablaba de las “Caldas de Cuntis”, describiendo tres fuentes. Más adelante, en el siglo XIX, se encontró un pozo muy antiguo, que demostraba que las aguas se llevaban utilizando muchos años ya. Los Baños del Castro y de la Virgen fueron fusionados en 1886, y en el año 1998 se construyó el edificio actual, dedicado a la balneoterapia.

Las aguas termales de las que goza el balneario Termas de Cuntis son de varios tipos: sulfuradas, sódicas, fluoradas, silicatadas y litínicas. Estas emanan de la tierra a una temperatura entre 17 a 64 °C, y son indicadas para afecciones reumatológicas y del aparato respiratorio, tiene propiedades dermatológicas positivas y mejora la circulación sanguínea. Y, por supuesto, ayuda a relajarse.

En cuanto a los servicios que ofrece el balneario, hay baños con hidromasaje, duchas circulares, piscina termal, chorros, jacuzzi, cabina de aromas, lodos, saunas y muchas otras técnicas termales. Cuentan también con más de 40 cabinas individuales de tratamiento, además del espacio Acquaform, un espacio lúdico-termal con dos piscinas y servicios de masajes.

Dos hoteles con encanto

Además, en pleno centro histórico de Cuntis, el balneario cuenta con dos hoteles de cuatro estrellas rodeados de 50.000 metros cuadrados de parques privados. El más espectacular es el Hotel La Virgen, situado justo al otro lado de la calle del complejo termal. Un diseño original de Antonio Palacios, este hotel de planta cuadrada tiene un aspecto inspirado en los pazos gallegos.

En una localidad en la que los edificios no pasan de dos pisos, los seis del Hotel La Virgen, así como su inmensidad, destacan como el edificio más impactante de Cuntis. Además de las acomodaciones propias de un hotel, cuenta con un restaurante –que mencionaremos más adelante– en el que se pueden degustar variados platos, además de la cocina tradicional gallega.

El segundo hotel es el Castro do Balneario, situado justo a la derecha del Hotel La Virgen. Es una casona antigua tradicional gallega que ha sido rehabilitada conservando los elementos singulares que la definen. Cuenta con 18 habitaciones, piscina y un amplio jardín trasero.

Un restaurante digno de un rey

Precisamente, uno de los huéspedes de honor que tuvo el restaurante del balneario fue el rey emérito, Juan Carlos I. Esto es gracias a la amistad que lo une con Pedro Campos, el regatista más premiado de España, su anfitrión en sus visitas a Sanxenxo y uno de los consejeros de Termas de Cuntis.

Aunque su estancia se redujo a una sola noche de cena y degustación de buen vino, el emérito seguro quedó conquistado por la belleza de la pequeña villa y del hotel-balneario.

A menos de una hora de Vigo

El complejo Termas de Cuntis se encuentra en la villa pontevedresa de Cuntis, a tan solo 49 minutos en coche de Vigo.

Además, en Cuntis y sus alrededores se pueden disfrutar de varios lugares de gran importancia patrimonial e histórica, como el Castro de Castrolandín, la Torre de Guimarei en A Estrada (a 10 minutos en coche) o el puente medieval de Pontevea, que se puede ver de camino a las Termas de Cuntis.