Menos burocracia en los ‘coles’: control de ausencias y revisión de notas digitales

Además de una reducción de ratios para poder dedicar más tiempo a cada alumno, la relativa al exceso de burocracia es una de las reclamaciones más reiteradas por el colectivo docente, que se queja de que el papeleo les quita tiempo para lo que sería su tarea esencial: la pedagógica. Por eso la burocracia fue uno de los puntos incluidos en el acuerdo entre la Consellería de Educación y los sindicatos CC OO, UGT y Anpe y este curso comenzarán a ponerse en práctica las primeras medidas para rebajarla. Entre ellas estaría la digitalización de los protocolos de revisión de notas finales o el registro de ausencias.

De entre las nuevas funcionalidades, que llegarán a una decena, el titular de Educación, Román Rodríguez, describió ayer tres que, detalló, «están a punto de entrar en funcionamiento». Se trata de la digitalización de tres protocolos educativos: el de reclamación y revisión de calificaciones finales, ampliando su uso a las etapas de ESO y de Bachillerato; el de seguimiento y registro del protocolo de absentismo escolar y el procedimiento de intervención de los equipos de orientación específica en los centros.

Según la Xunta, digitalizar estos procedimientos posibilita el ahorro de «tiempo» y de «pasos intermedios» y no serán los únicos que se pongan en marcha «a lo largo de este curso». Se sumarían, entre otros, la implementación de una app que evitaría que el profesorado sustituto tenga que estar pendiente del teléfono para los llamamientos, como sucede ahora.

Cuando el plan de reducción de la burocracia docente esté totalmente desarrollado, implicará, tal y como había avanzado en julio, cuando fue aprobado, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, un ahorro de más de 120.000 horas de trabajo administrativo cada curso. La iniciativa supone actuar sobre medio centenar de procedimientos y 22 aplicaciones informáticas. El objetivo, indicó entonces Rueda, es que esa «reducción de la carga de trabajo de los equipos directivos y del profesorado» redunde en un «mejor funcionamiento y en la atención a los alumnos y a sus familias».

«Tras muchos meses de preparación, todo está ya listo en los centros para la vuelta a las aulas el lunes», destacó.

Un millar de vacantes en el inicio de curso

A dos días de que arranque oficialmente el nuevo curso y cinco días después de que el profesorado haya regresado a los centros para prepararlo todo, la Xunta recogía ayer por la tarde en sus listas de sustitutos alrededor de mil vacantes. Por la mañana la cifra era más elevada. CIG Ensino indicó que durante esta semana la Xunta debería adjudicar 1.668 vacantes, de las que 463 serían «interinidades a curso completo». Estas, cuestionan, se corresponderían «casi en su totalidad con necesidades estructurales de centros que no fueron adjudicadas en el concurso de destinos provisionales. Además, la CIG denuncia que «se incrementa la precarización del personal interino y sustituto con la oferta de 273 vacantes a media jornada, la mayoría de los plan MEGA Proa+», que implica docentes de refuerzo. También se hacía ayer eco del inicio de curso el BNG, cuya portavoz nacional, Ana Pontón, avanzaba que los nacionalistas impulsarán una «batería de iniciativas en defensas de la enseñanza pública» con propuestas, dijo, para hacerle frente «a los recortes y privatizaciones y a la deriva reaccionaria del PP de Rueda». Entre las medidas concretas que expuso se encuentran desde la reducción de ratios al apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales o la gratuidad de los libros de texto, según informa el BNG en un comunicado. Otras medidas contempladas por la formación, que su líder adelantó, incluirían una propuesta para «garantizar la universalidad de los servicios de conciliación», con comedores escolares y con aulas matinales en «todos» los centros educativos «en los que haya demanda», y la necesidad de activar programas específicos para el alumnado extranjero.

