Detenido un vecino de Laxe como presunto autor de un incendio forestal

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Arteixo ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal ocurrido el pasado 26 de agosto en el lugar de Cabanela, en Laxe.

Según ha informado la Guardia Civil, el incendio se extinguió "con gran rapidez" gracias a la acción de la ciudadanía y se evitó un grave peligro tanto para las personas como para los bienes, dado que el punto de inicio del fuego se localizaba entre dos viviendas, en un camino forestal próximo a una masa arbolada, con gran maleza en los alrededores.

La Guardia Civil inició una investigación con le objetivo de esclarecer las causas del incendio y la identificación del autor o autores en su caso, logrando, tras un análisis exhaustivo de la información recabada, la identificación del presunto autor del ilícito, que fue arrestado.

El detenido, junto con las actuaciones realizadas ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Carballo.