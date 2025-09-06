La deuda de los concellos con Sogama se dispara un 40% tras subir las tasas

El pasado año Sogama, la sociedad participada en un 51% por la Xunta y otro 49% por Naturgy y que gestiona los residuos sólidos urbanos de 295 de los 313 concellos gallegos, inició el pasado año una revisión de sus tasas que se tradujo en un primer incremento del canon que cobra a los ayuntamientos que ha tenido continuidad en 2025 con nuevas subidas pese al reincidente rechazo expresado por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). El caso es que en 2024, las deudas de los concellos con la Sociedade Galega do Medio Ambiente se disparó un 40% tras comenzar a subir el canon de la basura, para cerrar el pasado ejercicio con facturas pendientes de cobro por valor de 12,26 millones de euros. El año anterior eran de 8,7 millones, lo que son 3,5 millones menos.

De esas deudas, hay 3,3 millones que son de larga duración, por lo que Sogama ha emprendido acciones para cobrarlas, tanto por la vía judicial como a través del Fondo de Cooperación Local de la Xunta, dinero que gestiona la Administración autonómica con destino a los concellos y que puede bloquear y derivar a la propia Sogama para saldar esos impagos. En 2023 se utilizó esta fórmula contra tres municipios, a los que se les reclamó 744.000 euros, de los que todavía queda medio millón por recuperar. Y el pasado año se aplicó contra otros tres concellos, a los que se les exige el abono de 490.000 euros. A través del Fondo Local, Sogama recuperó 216.000 euros, quedando pendientes otros 274.000.

En 2024 la sociedad implantó varios incrementos de su canon. Unos ya entraron en vigor a mediados del pasado año, como cuando se anuló el descuento del 15% aplicado a los concellos que separaban la basura orgánica y fomentaban el reciclaje —esta medida afectó a un total de 118 municipios— o procedía a una subida general de 68 a 88 euros por tonelada de basura tratada.

Y posteriormente aprobó otro incremento general de las tarifas para este año, que supuso un alza del 64% del canon, pasando a un total de 108 euros, si bien la Xunta ha articulados fondos específicos, bajo determinadas condiciones, para rebajar la factura municipal.

Los motivos alegados para justificar estos incrementos, aunque se produjeron en momentos distintos, son los mismos: la subida de costes debido a decisiones del Gobierno central, en alusión a los impuestos sobre los vertidos, la incineración y la producción eléctrica, y la eliminación de la retribución a la planta termoeléctrica que Sogama posee en Cerceda. Esto último le recortó entre los años 2021 y 2022 unos 27 millones de euros como consecuencia de cerrarse el grifo de las compensaciones por las inversiones previas realizadas.

Aunque los ingresos por el canon de la basura se incrementaron, la retribución por venta de electricidad cayó en 10,5 millones, pasando 42,2 a 31,7 millones de euros. Las pérdidas se recortaron bastante, pero persisten todavía, según el informe de cuentas anual, al bajar de los 18 millones de 2023 a los 5,9 del pasado año.

La sociedad formalizó en 2024 tres operaciones de crédito por importe de 45 millones de euros, pero tras la amortización de uno de ellos, por 15 millones, continúan vigentes los otros dos, que vencía en julio de este año.

Como mayores incertidumbre a las que se enfrenta la empresa, en el informe de gestión correspondiente a 2024 se señala precisamente la evolución de los ingresos por la venta de electricidad, los costes de los contratos principales derivada de la negociación de los convenios colectivos con las subcontratistas, el precio del suministro de gas natural necesarios para el funcionamiento de las plantas de cogeneración y termoeléctrica o las incidencia de eventuales impuestos medioambientales que se pudieran crear en el marco de la economía circular.

Suscríbete para seguir leyendo