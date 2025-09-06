El PSdeG y el BNG se rotarán la alcaldía de Viana do Bolo
Tras prosperar la moción de censura contra el PP, el nuevo regidor es Germán García-Ávila
Germán Garcia-Ávila Arias (PSdeG) se ha hecho con la alcaldía de Viana do Bolo al prosperar la moción de censura contra el popular Andrés Montesinos, presentada junto al BNG por la cual se establece un mandato rotatorio entre los partidos. En su toma de posesión, el socialista prometió caminar hacia el «diálogo y entendimiento», y mantener «las puertas abiertas a las ideas». A él, indicó tras el pleno, «no le da miedo el poder, sino el silencio del pueblo», ante lo que aseguró que tanto el PSdeG como el BNG «no van a prometer nada que no puedan cumplir» y que realizarán «pasos pequeños, pero firmes».
La moción de censura salió adelante con el 'sí' de seis ediles, tres del PSdeG y tres del BNG, entre los que se encuentra la futura alcaldesa, que asumirá el cargo a partir del 18 de agosto de 2026. Ambos partidos remarcaron que la alcaldía del PP estaba en minoría desde el comienzo de la legislatura, que a su vez reprochó tanto a socialistas como nacionalistas que «mientras se quemaban decenas de hectáreas» ellos planeasen la moción de censura.
