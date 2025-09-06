La red ‘narco’ desarticulada en Arousa importaba cocaína oculta en pieles de vaca

La magistrada instructora de la operación Olimpia decretó ayer el ingreso en prisión provisional y sin fianza para tres de los detenidos en la última fase de esta operación que ha permitido desarticular un grupo con base en O Salnés dedicado presuntamente a importar cocaína de Latinoamérica que ocultaba en piel bovina para intentar superar los controles. Otros seis quedaron en libertad, dos con medidas, como la retirada del pasaporte y comparecencias mensuales obligatorias en el juzgado. Todos están investigados por un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, y en cantidad de notoria importancia, cometido en el seno de una organización criminal.

Uno de los alijos ocultos en pieles de vaca. | L. O.

La investigación arrancó hace un año y esta semana daba la estocada final en la comarca, donde la red utilizaba «un importante número de inmuebles» como guarderías de la droga que traían de Portugal, mayormente, para luego distribuirla por diferentes lugares de la geografía española, «liderando la comercialización de cocaína en la provincia de Pontevedra», según expone la Guardia Civil.

La nómina total de arrestados asciende a 19 personas de nacionalidad española, colombiana, portuguesa y dominicana, de las cuales, doce se corresponden con esta fase que explotó el miércoles con una sucesión de registros simultáneos en Cambados, Baión (Vilanova), Godos (Caldas de Reis), Cangas, Ourense, Alcobendas, Guadalajara y Barcelona. No obstante, tres quedaron en libertad en la Comandancia.

«Modus operandi»

La magistrada del Tribunal de Instancia de Cambados plaza 4 tomó ayer declaración a nueve y envió a tres a la cárcel de manera preventiva «al apreciar riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas». Todo ello en el marco de las diligencias que instruye desde la denuncia recibida en marzo por la Fiscalía de Pontevedra.

Fue en septiembre de 2024 cuando el Equipo contra el Crimen Organizado de Galicia (ECO), perteneciente a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, tuvo conocimiento de la existencia de esta organización transnacional, presuntamente liderada por un ciudadano colombiano con residencia en la capital del albariño y que «supuestamente, se valía de contactos y de familiares para hacer provisión de cocaína», según las pesquisas.

Así, detectaron frecuentes viajes al país vecino, por donde introducían los alijos ocultos en piel bovina que llegaba en contenedores de mercancías por vía marítima bajo envíos legales y, de hecho, algunas propiedades registradas están vinculadas con la actividad ganadera. Luego los transportaban hasta Galicia en coches dotados con sistemas de ocultación.

«Dilatada experiencia»

En total, le acusan de haber introducido en la península algo más de dos toneladas de esta sustancia y los investigadores destacan dos grandes alijos: uno de 600 kilos, en junio, y otro de 1.500, en agosto, ambos procedentes de Portugal. Pero también se incautaron de otros de 80 y 55 kilos.

Los agentes sostienen que llevaban una «frenética actividad delictiva que les permitía financiar operativas cada vez de mayor envergadura». Además, acusan a varios investigados de traficar «de manera sistemática durante años» y, de hecho, dada «su dilatada experiencia delictiva y las minuciosas medidas de seguridad adoptadas, consiguieron evitar ser vigilados».

Así lo detalló el Instituto Armado en un comunicado sobre este dispositivo, desarrollado conjuntamente con la Policía Judiciaria y con colaboración de Europol y la agencia estadounidense para el control de drogas (DEA). Algunos agentes de estas instituciones, e incluso de la policía de Italia y de República Dominicana, estuvieron como observadores en los registros.

En total, se practicaron 32, pero en la fase final fueron 19 en domicilios y parcelas. Además, la instructora ordenó el decomiso de ordenadores e instrumentos de comunicación telefónica y telemática, así como el visionado «urgente» del tráfico de llamadas.

Dinero en efectivo, un arma simulada y otros efectos

El balance final de lo incautado durante la investigación suma alijos por un total de 2.232 kilos de cocaína y una plantación de marihuana y 150.000 euros en metálico, así como inhibidores de frecuencia, teléfonos satelitales, básculas de precisión, un arma corta simulada, dos vehículos de alta gama, 17 móviles encriptados y diversa documentación. El peso del operativo quedó patente con el despliegue de medios visto esta semana en la comarca —incluyó un helicóptero— y desde el Gobierno lo ponen como ejemplo. «Su éxito radica en la colaboración policial internacional, enmarcada en el Proyecto GDIN, financiado por la Comisión Europea», cuyo principal objetivo es fomentar las operaciones conjuntas con la creación de una red de contactos de alto nivel entre los países y mejorar el intercambio de información a través de la creación de un Centro de inteligencia criminal antidroga.