Técnicos de la Xunta reclaman que los de mayor antigüedad mantengan sus plazas
Han convocado una concentración el día 10
La plataforma Técnicos da Xunta en Loita —con 180 integrantes— ha convocado una concentración el próximo miércoles, día 10, para reclamar a la Consellería de Facenda soluciones para que los funcionarios de mayor antigüedad mantengan sus plazas.
Como ha recordado la entidad en una nota de prensa, la plataforma se creó el pasado 26 de agosto para denunciar la discriminación que sufre el personal funcionario de cuerpos especiales en los concursos de traslados, que «esperan hasta 15 años» para poder concursar a un puesto de mayor nivel o más cerca de la localidad donde reside. Según han señalado, en marzo de 2024 fueron convocados para concursar, en julio de 2025 les adjudicaron las plazas y, en estos momentos, «llevan esperando dos meses por una toma de posesión que puede no ser posible», ya que las mismas plazas fueron ofertadas provisionalmente por la Dirección Xeral de Emprego Público (DXEP) a personal de nuevo ingreso. El próximo 10 de septiembre, reunido el Parlamento en Pleno, el PSdeG formulará una pregunta al conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, para conocer la solución que su consellería pretende dar a la problemática generada en el concurso de traslados de los cuerpos especiales de la Xunta .
- Este pequeño pueblo coruñés tiene 'la mejor gastronomía atlántica, playas vírgenes y está declarado Conjunto Histórico-Artístico
- Esta casa-restaurante trabaja con 'cociña de ferro' y tiene un menú por solo 14 euros: a 1 hora de A Coruña
- Cómo ser ‘profe’ al primer intento
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a 30 minutos de A Coruña
- El National Geographic señala como el 'Cinque Terre de Galicia' a este pequeño pueblo costero
- El 'pueblo con la mejor tortilla del mundo' es también el más bonito de A Coruña según la revista Viajar
- Buscan vecinos en este pueblo a 1 hora de A Coruña: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar