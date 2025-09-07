La expansión del mosquito tigre llega a 1.800 municipios en España, ocho en Galicia

Un estudio publicado en la revista científica Insects ofrece por primera vez un mapa municipal de la presencia de las tres especies de mosquitos invasores en España, resultado de 20 años de vigilancia. Esta investigación, en la que colaboran más de cuarenta autores y 33 instituciones, incluye la participación de la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade, así como de los entomólogos de la Universidade de Vigo que forman parte de la Rede Galega de Vixilancia de Vectores, junto a otras entidades sanitarias, académicas y la comunidad ciudadana a través de la aplicación Mosquito Alert.

Según los datos recogidos, desde 2004, un total de 1.813 municipios fueron colonizados por alguno de los mosquitos invasores: el mosquito tigre (Aedes albopictus), el de la fiebre amarilla (Aedes aegypti) y el de Japón (Aedes japonicus).

El mosquito tigre, el más extendido, se detectó en 1.768 municipios, especialmente en áreas con mayor densidad de población.

En Galicia se detectó por primera vez su presencia en el año 2023 en el municipio de Moaña, mediante la aplicación Mosquito Alert, y posteriormente fue confirmada por los expertos entomólogos pertenecientes a la Regavivec.

Actualmente, se conoce la presencia del mosquito tigre en ocho municipios de la provincia de Pontevedra: Moaña, Vigo, Cangas, Redondela, Vilaboa, O Porriño, Mos y Bueu.