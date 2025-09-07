Los grandes propietarios inmobiliarios suben un 12% en plena tensión de precios

Los grandes propietarios inmobiliarios crecen al calor del debate sobre el alquiler y las zonas tensionadas por los altos precios. En Galicia cada vez hay más manos que amasan un mayor número de propiedades, mientras el acceso a la primera vivienda se pone más difícil para muchos jóvenes. Así lo reflejan los últimos datos del Catastro: en 2025, 144.888 personas poseen más de cinco inmuebles urbanos. Son casi 16.300 más que en 2022, lo que representa un aumento del 12,7% en apenas tres años que coincide con la escalada de precios tanto para el alquiler como para la compra de un viviendas.

El fenómeno no es homogéneo. Mientras los pequeños propietarios —quienes cuentan con entre uno y cinco bienes— han disminuido progresivamente, los grupos con mayor volumen patrimonial no dejan de crecer. Los titulares de entre 6 y 10 propiedades pasaron de 101.565 en 2022 a 114.351 en 2025 en Galicia. Asimismo, en la franja de 11 a 25 inmuebles, el incremento fue del 14%, desde 24.265 propietarios en 2022 hasta los 27.696 actuales. Ahí se sitúan los considerados grandes tenedores según la Ley de Vivienda actual, quienes se verían afectados por las políticas de topes de precio en las zonas declaradas tensionadas.

La categoría legal de gran tenedor no es solo una etiqueta estadística: acarrea obligaciones concretas. Un propietario se considera gran tenedor de vivienda si posee más de diez inmuebles urbanos de uso residencial —excluyendo garajes y trasteros— o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial. Esos propietarios no podrán pedir un precio mayor al que fija el nuevo Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) del INE cuando firmen contratos de arrendamiento. Siempre, que se encuentren en zonas declaradas tensionadas. Un nuevo contrato firmado por un gran tenedor no podrá superar ni el alquiler máximo pagado en los últimos cinco años ni el valor fijado por el índice de referencia, prevaleciendo siempre la cifra más baja. Para los inquilinos, supone una garantía; para los dueños, un recorte de márgenes.

El crecimiento de los grandes tenedores se enmarca en un contexto de cambios regulatorios. A finales del pasado julio, el Ministerio de Vivienda declaró a A Coruña como zona de mercado residencial tensionado, el primer municipio gallego y el primero en una comunidad gobernada por el PP en adoptar esta figura. La medida, en vigor hasta 2028, permite limitar el precio de los nuevos contratos de alquiler, ofrecer bonificaciones fiscales a los propietarios y desplegar mecanismos de intervención para facilitar el acceso a la vivienda. Aunque la declaración se circunscribe de momento a la ciudad herculina y a la espera de la resolución de Santiago, abre un precedente para otros concellos donde la presión sobre los precios es evidente, como Vigo.

Pero incluso quienes tienen de 26 hasta 50 bienes urbanos crecieron en número. Solo el grupo de los dueños de más de medio centenar de inmuebles, retrocedió ligeramente, con 19 menos.

Las dificultades para que un inquilino averigüe si su arrendador es un gran tenedor

El mapa que dibuja el Catastro revela que, aunque los grandes propietarios representan una minoría frente al total de titulares urbanos en Galicia —casi dos millones—, su número crece. El número de propietarios de más de 11 bienes a más de 50 ha crecido en 3.513 en los últimos tres años; es decir un 13%. Expertos inmobiliarios consultados aseguran que de ellos depende el mayor del parque de vivienda en alquiler. Un cambio silencioso que, combinado con las tensiones en el mercado residencial, sitúa a la concentración inmobiliaria como una de las claves en el debate sobre el acceso a la vivienda en la comunidad. A Coruña es la primera zona tensionada de Galicia, pero en otras zonas de España se han establecido más, y la Generalitat de Cataluña ha determinado que los grandes tenedores deben comunicar a la Agencia de la Vivienda, autonómica «su condición de grandes tenedores, así como el número de viviendas de las que son titulares». Pero los inquilinos no tienen por qué saber si el propietario cumple esa condición. De acuerdo con la ley, la Administración puede pedir información a los dueños, pero si la administración no está fiscalizando si los nuevos contratos cumplen la limitación ni tienen un listado de grandes tenedores, la tarea se dificulta. El único método para que un inquilino sepa si su arrendador es gran tenedor es acudir a los registradores de la propiedad. En todo caso, «de acuerdo con la sede electrónica de estos, hay un procedimiento establecido para solicitar averiguar qué propiedades tiene una persona y acreditar que es un gran tenedor». Se puede solicitar digitalmente, en registradores.org, y hay que saber el nombre, la denominación social o el NIF del propietario de las fincas.

