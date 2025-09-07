Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio en Carballeda de Valdeorras arrasa más de 700 hectáreas y continúa activo

El viento está dificultando las labores de extinción

Lucía Feijoo Viera

A. C.

El fuego continúa castigando Ourense, concretamente el área más afectada por la reciente ola de incendios que calcinó la provincia. El incendio declarado a primera hora de la tarde del sábado en Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio, continúa activo y ya ha quemado más de 700 hectáreas, tal y como informa ha informado en su última actualización la Consellería de Medio Rural.

Para combatir las llamas se han movilizado, de forma acumulada, 3 técnicos, 18 agentes, 22 brigadas, 21 motobombas, 4 palas, 3 unidades técnicas de apoyo, además de 6 helicópteros y 4 aviones, pero las fuertes rachas de viento que se registran en la zona están dificultando los trabajos de extinción.

La Consellería recuerda a la ciudadanía que está disponible el teléfono gratuito 085 para comunicar cualquier avistamiento de incendio forestal. Asimismo, pone a disposición un número anónimo y gratuito para denunciar posibles actividades incendiarias: 900 815 085.

