Rueda señala la demografía como el principal reto educativo: «Hace falta savia nueva de fuera»

Docentes, decanos, rectores y conselleiros, entre otros actores del sistema educativo, se reunieron ayer en la compostelana Cidade da Cultura para hacer balance, en un acto organizado por el Ejecutivo gallego, de los últimos 25 años en la enseñanza. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sacó pecho por una educación que «engancha», algo que, en su opinión, se ve reflejado en la caída del abandono escolar, que actualmente se sitúa en el 10,8%, 18 puntos porcentuales menos que en el inicio de siglo.

En un escenario de luces y sombras, en el que la tecnología y las maneras de educar cambian a un paso acelerado, el mandatario gallego señaló que el principal reto, presente y futuro, es «la problemática demográfica». «Galicia necesita savia nueva y en este momento tiene que venir especialmente de fuera y, si todas esas personas quieren integrarse, lo que hay que hacer es darles oportunidades. No existe mejor oportunidad que la educación, no solo para los más jóvenes, sino para sus familias, que pueden vivir aquí sin perder sus tradiciones y raíces», alegó Rueda.

Esa expresión, «savia nueva», ya había sido usada por el conselleiro Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, quien aseguró que los centros de la comunidad ya acogen a «muchísimos alumnos extranjeros». «Tenemos que dar respuesta a una gran diversidad», señaló Rodríguez, quien participó en una mesa redonda con sus antecesores en el cargo Celso Currás —al frente de la Consellería de 1996 a 2005 a —, Xesús Vázquez Abad —de 2009 a 2015— y Carmen Pomar —de 2018 a 2020—. En representación del bipartito entre el BNG y PSdeG, intervino la que fuera directora xeral de Ordeación e Innovación Educativa, María Xosé Pérez Mariño.

En esta línea, Rueda señaló que más del 93% del alumnado con necesidades especiales está escolarizado en centros comunes, frente al 77 % del año 2000. «Las personas con necesidades tienen que estar igualmente atendidas para que puedan tener las mismas oportunidades que los demás», indicó, al tiempo que especificó que son en torno a 5.000 profesionales dedicados a la atención a la diversidad dentro del sistema educativo de la comunidad.

El auge de la Formación Profesional (FP), esa que la Xunta denomina como «revolución silenciosa», es una de las cuestiones sobre las que el líder del Ejecutivo gallego dijo sentirse más «orgulloso». «Fuimos capaces de adaptarnos, una vez más, a una sociedad que demanda personas formadas en determinados ámbitos», manifestó. Según las cifras que maneja la Xunta, el alumnado que opta por la FP se incrementó este cuarto de siglo un 60% hasta los 66.800 actuales.

Rueda insistió, además, en la «obligación» de contar con buenas inversiones en el ámbito de la educación, presumiendo de que la Consellería responsable alcanzó en los últimos presupuestos, por cuarto año consecutivo, la inversión «más alta» hasta el momento, superando los 3.000 millones de euros anuales .

«25 años de labor colectiva»

«Aquí las cosas se hacen bien y nadie con un puesto de responsabilidad pensó que podía inventar la pólvora por su cuenta, todos los que ocupamos un cargo público mantuvimos todo lo que valía y seguimos tirando para delante. Estos 25 años son una labor colectiva y es de agradecérselo a todo el mundo», señaló.

En el acto, que tenía como nombre A educación que avanza para transformar Galicia, también intervino, en representación de las tres universidades públicas de la comunidad, el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, quien apuntó a la Inteligencia Artificial como «el gran reto». «Nosotros queremos una sociedad mejor. Europa tiene que jugar un papel muy importante en el futuro y, para ello, tenemos que defender una serie de valores, entre ellos la igualdad entre hombres y mujeres», remarcó, en el que fue una de sus últimas intervenciones al frente de la institución.

