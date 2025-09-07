¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Tras el paso del frente durante la madrugada, A Coruña comenzará la jornada del domingo con cielos nubosos y chubascos, que remitirán a lo largo del día y temperaturas que experimentarán un descenso moderado. Aunque el domingo amanecerá lluvioso, a partir del mediodía se abrirán amplios claros. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios significativos, mientras que las máximas experimentarán un descenso moderado. Los termómetros en A Coruña oscilarán entre los 15 y los 22 grados. El viento soplará flojo de componente oeste, con intervalos moderados en la costa norte. En el litoral, continúa el aviso amarillo por fenómenos costeros, con vientos de más de 60 km/h.

