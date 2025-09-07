Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Este domingo comienza en A Coruña con cielos nubosos y chubascos, que irán disminuyendo a partir del mediodía

La lluvia sorprende a los viandantes en A Coruña.

La lluvia sorprende a los viandantes en A Coruña. / Carlos Pardellas

RAC

Tras el paso del frente durante la madrugada, A Coruña comenzará la jornada del domingo con cielos nubosos y chubascos, que remitirán a lo largo del día y temperaturas que experimentarán un descenso moderado. Aunque el domingo amanecerá lluvioso, a partir del mediodía se abrirán amplios claros. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios significativos, mientras que las máximas experimentarán un descenso moderado. Los termómetros en A Coruña oscilarán entre los 15 y los 22 grados. El viento soplará flojo de componente oeste, con intervalos moderados en la costa norte. En el litoral, continúa el aviso amarillo por fenómenos costeros, con vientos de más de 60 km/h.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 15°C 22°C
  • Lugo 13°C 23°C
  • Vigo 15°C 23°C
  • Ferrol 15°C 22°C
  • Santiago 12°C 21°C
  • Pontevedra
  • Ourense 14°C 25°C

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Esta casa-restaurante trabaja con 'cociña de ferro' y tiene un menú por solo 14 euros: a 1 hora de A Coruña
  2. Este pequeño pueblo coruñés tiene 'la mejor gastronomía atlántica, playas vírgenes y está declarado Conjunto Histórico-Artístico
  3. Cómo ser ‘profe’ al primer intento
  4. El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a 30 minutos de A Coruña
  5. El 'pueblo con la mejor tortilla del mundo' es también el más bonito de A Coruña según la revista Viajar
  6. El National Geographic señala como el 'Cinque Terre de Galicia' a este pequeño pueblo costero
  7. Este pueblo a media hora de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
  8. La Xunta, obligada a indemnizar a un interino que no superó la estabilización

Los grandes propietarios inmobiliarios suben un 12% en plena tensión de precios

Los grandes propietarios inmobiliarios suben un 12% en plena tensión de precios

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Esta ruta de senderismo pinta de verde el corazón de Galicia: árboles centenarios y puentes de madera a menos de 2 horas de A Coruña

Esta ruta de senderismo pinta de verde el corazón de Galicia: árboles centenarios y puentes de madera a menos de 2 horas de A Coruña

Así es el mercadillo más popular cerca de A Coruña: cada sábado desde hace más de 40 años

Así es el mercadillo más popular cerca de A Coruña: cada sábado desde hace más de 40 años

Uno de los pueblos pesqueros más bonitos de España está a tan solo una hora de A Coruña

Uno de los pueblos pesqueros más bonitos de España está a tan solo una hora de A Coruña

La expansión del mosquito tigre llega a 1.800 municipios en España, ocho en Galicia

Rueda señala la demografía como el principal reto educativo: «Hace falta savia nueva de fuera»

Rueda señala la demografía como el principal reto educativo: «Hace falta savia nueva de fuera»

Tráfico ‘caza’ a un joven de 15 años al volante de un tractor con su madre como copiloto

Tracking Pixel Contents