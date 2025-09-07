¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
Este domingo comienza en A Coruña con cielos nubosos y chubascos, que irán disminuyendo a partir del mediodía
Tras el paso del frente durante la madrugada, A Coruña comenzará la jornada del domingo con cielos nubosos y chubascos, que remitirán a lo largo del día y temperaturas que experimentarán un descenso moderado. Aunque el domingo amanecerá lluvioso, a partir del mediodía se abrirán amplios claros. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios significativos, mientras que las máximas experimentarán un descenso moderado. Los termómetros en A Coruña oscilarán entre los 15 y los 22 grados. El viento soplará flojo de componente oeste, con intervalos moderados en la costa norte. En el litoral, continúa el aviso amarillo por fenómenos costeros, con vientos de más de 60 km/h.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 15°C 22°C
- Lugo 13°C 23°C
- Vigo 15°C 23°C
- Ferrol 15°C 22°C
- Santiago 12°C 21°C
- Pontevedra
- Ourense 14°C 25°C
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Esta casa-restaurante trabaja con 'cociña de ferro' y tiene un menú por solo 14 euros: a 1 hora de A Coruña
- Este pequeño pueblo coruñés tiene 'la mejor gastronomía atlántica, playas vírgenes y está declarado Conjunto Histórico-Artístico
- Cómo ser ‘profe’ al primer intento
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a 30 minutos de A Coruña
- El 'pueblo con la mejor tortilla del mundo' es también el más bonito de A Coruña según la revista Viajar
- El National Geographic señala como el 'Cinque Terre de Galicia' a este pequeño pueblo costero
- Este pueblo a media hora de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
- La Xunta, obligada a indemnizar a un interino que no superó la estabilización