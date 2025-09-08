El Bloque reclama a Rueda que «deje de hacer huelga de brazos caídos»

La portavoz de Facenda del BNG, Noa Presas, reclama al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que «deje de hacer huelga de brazos caídos», y acepte la condonación de la deuda y «negocie a favor» de Galicia.

En este sentido, el BNG llevará al próximo pleno una propuesta para darle al Ejecutivo autonómico la «oportunidad de rectificar y acertar», al aceptar una quita de más de 4.000 euros que «sería beneficiosa para Galicia». «La única razón por la que no está aceptando ya es su pleitesía a la estrategia electoralista del líder el PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Estado», sostiene Presas.

A renglón seguido, apunta que la quita de la deuda «ayudaría a paliar» uno de los «problemas más importantes» que tiene Galicia, en relación a que el Gobierno del PP en la Xunta «triplicó la deuda de la comunidad».

La situación, prosigue, «es inaceptable» y por ello «no se puede permitir» que la comunidad autónoma «pierda», que «por su sectarismo partidista» quede «atrás» y «no acepte» esta quita que es «una oportunidad».

Asimismo, la portavoz de Facenda del Bloque recuerda a los populares gallegos que «tuvieron tiempo» de negociar un mejor sistema de financiamiento y «no lo hicieron». El BNG espera que, en este pleno, el PP «rectifique, deje de seguir las directrices de ‘Génova’ —calle en la que tiene su sede la dirección nacional del partido— y acepte la quita en favor de Galicia».