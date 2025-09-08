El Bloque reclama a Rueda que «deje de hacer huelga de brazos caídos»
Los nacionalista lo emplazan a defender los intereses de Galicia y no del PP
La portavoz de Facenda del BNG, Noa Presas, reclama al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que «deje de hacer huelga de brazos caídos», y acepte la condonación de la deuda y «negocie a favor» de Galicia.
En este sentido, el BNG llevará al próximo pleno una propuesta para darle al Ejecutivo autonómico la «oportunidad de rectificar y acertar», al aceptar una quita de más de 4.000 euros que «sería beneficiosa para Galicia». «La única razón por la que no está aceptando ya es su pleitesía a la estrategia electoralista del líder el PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Estado», sostiene Presas.
A renglón seguido, apunta que la quita de la deuda «ayudaría a paliar» uno de los «problemas más importantes» que tiene Galicia, en relación a que el Gobierno del PP en la Xunta «triplicó la deuda de la comunidad».
La situación, prosigue, «es inaceptable» y por ello «no se puede permitir» que la comunidad autónoma «pierda», que «por su sectarismo partidista» quede «atrás» y «no acepte» esta quita que es «una oportunidad».
Asimismo, la portavoz de Facenda del Bloque recuerda a los populares gallegos que «tuvieron tiempo» de negociar un mejor sistema de financiamiento y «no lo hicieron». El BNG espera que, en este pleno, el PP «rectifique, deje de seguir las directrices de ‘Génova’ —calle en la que tiene su sede la dirección nacional del partido— y acepte la quita en favor de Galicia».
