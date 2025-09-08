Fallece un hombre en Moeche en un incendio originado por una manta eléctrica
Un octogenario perdió la vida en la parroquia de Labacengos, en el municipio coruñés de Moeche, tras un incendio en su vivienda originado en una manta eléctrica. Según informó el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 11:40 horas de ayer y fue un familiar del fallecido el que dio la voz de alarma tras acudir a la vivienda y advertía de la posibilidad de que el octogenario estuviese en el interior del inmueble.
Los Bomberos do Eume, desplazados hasta el punto, detallaron que el incendio comenzó en una manta eléctrica que prendió fuego en el colchón y afectó a la estancia en la que estaba la víctima. En el operativo también participaron los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el GES de Ortigueira y la Guardia Civil.
Una vez en el lugar, los equipos de intervención localizaron la estancia afectada por el humo y solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.
