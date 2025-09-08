El incendio de Casaio suma 850 nuevas hectáreas a un verano negro en Ourense

El fuego vuelve a golpear con dureza a Ourense en el peor verano que se recuerda en la provincia y, por extensión, en toda Galicia. A las 96.500 hectáreas calcinadas a lo largo de 20 días del mes de agosto, en una crítica ola de incendios, se suman ahora otras 850 arrasadas por un nuevo incendio en la parroquia de Casaio, en Carballeda de Valdeorras. El fuego, declarado en la tarde del sábado y con claros «indicios de intencionalidad», mantuvo en vilo durante la madrugada del sábado al domingo a los equipos de extinción y a los vecinos, en una jornada marcada por el pánico y las difíciles condiciones del viento. Pero ayer, pasadas las 21.25 horas, los efectivos lograban su estabilización.

Según informan desde Medio Rural se inició a las 14.56 horas del sábado, en un día especialmente complicado para los trabajos de extinción por las fuertes rachas de viento, que se aliaban para su propagación. Para su extinción, entonces se habían movilizado de modo acumulado 3 técnicos, 18 agentes, 22 brigadas, 21 motobombas, 4 palas, 3 unidades técnicas de apoyo, 6 helicópteros y 4 aviones.

Sin embargo, nada de ello impidió que en el espacio de tiempo de la madrugada las hectáreas calcinadas ascendiesen de 20 a 500. Una cifra que a última hora del día, ayer, seguía en aumento. «850, pero evolucionando favorablemente hacia la estabilización», decían desde Medio Rural sin descartar que esa estabilización se produjese por la noche. Algo que sucedió. Para lograrlo fueron necesarios— contados de modo acumulados— 5 técnicos, 30 agentes, 45 brigadas, 32 motobombas, 4 palas, 4 unidades técnicas de apoyo, 10 helicópteros y 4 aviones.

La valoración, antes de conocerse la estabilización, la avalaba la alcaldesa de Carballeda de Valdeorras, María del Carmen González: «el incendio está mejor que ayer», explicaba la regidora a la caída de la noche, cuando recordaba que el momento de mayor gravedad ocurrió a las 02.00 horas de la madrugada, «cuando el fuego se desbocó y se desató un momento de pánico». «No había quien se metiera allí», manifestaba la alcaldesa lamentando las fuertes ráfagas de viento, iniciadas alrededor de las 20.00 horas, que complicaron la labor de extinción el sábado.

Con todo, pudo controlarse la situación y el fuego no pasó la carretera autonómica, lo que evitó que llegara hasta una edificación municipal y traspasara la frontera con Castilla y León. Sobre la jornada de ayer, domingo, la alcaldesa remarcaba que «ya no hay fuego, no se ven llamas, solo el humo», por lo que aseguraba que tanto ella como los vecinos de la zona se sentían «mucho más tranquilos» después de que «el viento infernal», diese un respiro y colaborase con los medios de extinción que continuaban desplegados en la zona. Entre ellos la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales con base en Tabuyo del Monte, León, y la Brif de Laza, con un equipo formado por 18 bomberos y un solo helicóptero.

Todos ellos participan en la extinción de un incendio que para la regidora «todo apunta a que fue provocado» y «no fue casual». Entre los indicios está el hecho de que prendió en dos focos diferenciados y a bastante distancia sobre el territorio.

El Gobierno recrimina a Rueda por «frivolizar» con los daños de la ola de fuegos de agosto

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha recriminado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por «frivolizar» en relación a los daños causados por los incendios que afectaron a Galicia, especialmente a la provincia de Ourense, durante el mes de agosto, y asegura que los prejuicios «no son de primera, segunda o tercera». Todo ello, en referencia a las declaraciones que el presidente autonómico hizo el pasado lunes tras el Consello, cuando afirmó que «algo más del 60%» de la superficie afectada era matorral, si bien otra «parte importante» era solo «carreteras de piedras, que también computan en la superficie». «Por lo tanto, hay que poner las cosas en su exacto lugar» para «saber dónde hay que actuar», dijo. En este sentido, Morán, en una entrevista en la Cadena Ser Galicia, apuntó que «conviene ser muy rigurosos» al analizar del impacto de una «catástrofe de estas dimensiones». «Hay que entender lo que es la biodiversidad y lo que es el espacio que compartimos con la biodiversidad en su conjunto», afirmó, al tiempo que incidió en que «minimizar los daños» por el hecho de que las características del suelo «sean unas u otras puede convertirse en un placebo», pero en realidad el daño final «no puede ocultarse». A renglón seguido, explicó que «esos espacios» a los que se refiere el presidente autonómico «minimizándolos» en relación con otros tienen «un alto valor y contribuyen» a que el conjunto del territorio sea «equilibrado»: «No creo que sea bueno frivolizar en relación con si los daños son de primera, de segunda o de tercera». Consultado sobre gestión del Gobierno gallego en esta crisis, Morán aseguró que «fueron los primeros sorprendidos» por las noticias que recibían sobre las cifras de hectáreas quemadas que, «parece que había una disfunción» entre las que ofrecía la Xunta y las de los propios profesionales de extinción. «A la hora de gestionar una catástrofe es muy importante un elemento, que es el de la transparencia, porque sólo la transparencia permite al conjunto de la ciudadanía depositar su confianza en las instituciones», dijo.