El Parlamento retoma su actividad con la comparecencia del presidente
Rueda informará de los incendios del verano
El Parlamento gallego retoma mañana el curso político con la comparecencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para informar sobre la ola de incendios del verano mientras BNG y PSdeG insisten en reclamar ceses y dimisiones por el «desastre» de gestión.
Los nacionalistas, empezando por su portavoz nacional, Ana Pontón, llevan días apuntando directamente al máximo mandatario autonómico y consideran que «lo primero que tiene que hacer el martes» en su discurso es «presentar su dimisión» porque «le queda grande el cargo» y «aún le queda más grande Galicia», tal y como señaló el martes, tras la junta de portavoces, la viceportavoz del BNG Olalla Rodil.
Aunque no con tanta contundencia, porque expresarán sus exigencias durante el propio pleno, también los socialistas, por boca de su viceportavoz Elena Espinosa, advirtieron a Rueda que la asunción de responsabilidades no bastaba «con un cargo intermedio ni bajo», porque la gestión de los incendios «obedece a unas decisiones políticas».
Frente a ello, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, afeaba que la oposición pretendiese «extraer conclusiones» y exija ceses antes de la comparecencia. Además, criticaba que PSdeG y BNG están «pidiendo exactamente lo contrario a lo que hicieron» durante la ola de incendios de 2006 con el bipartito.
Además, la oposición impulsa la comparecencia en este primer pleno de las conselleiras de Medio Rural y Medio Ambiente, María José Gómez y Ángeles Vázquez, a las que también apuntaron en los últimos días BNG y PSdeG como máximas responsables de la crisis.
Por su parte, el diputado de Democracia Ourensan (DO), Armando Ojea, pedía que el Parlamento «no sea un repetidor» en este nuevo curso y que esta ola de incendios abra la puerta a cambios políticos en relación con Ourense.
