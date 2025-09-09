Más de 6.000 personas solicitaron el Bono Concilia Familia en las primeras 24 horas del plazo

Más de 6.000 personas han solicitado, en las primeras 24 horas de plazo, el Bono Concilia Familia de la Xunta para financiar campamentos de verano, ludotecas o cuidadores a domicilio, según ha informado la Consellería de Política Social e Igualdade.

Para esta convocatoria, que está abierta hasta el 8 de octubre, la administración autonómica destina 2,5 millones de euros, y el año pasado este Bono llegó a 15.000 familias gallegas.

El Bono Concilia Familia es una ayuda económica directa para familias con hijos hasta 13 años, en las que ambos progenitores trabajan, con el fin de contribuir a sufragar los gastos de los servicios de conciliación.

Así, se ofrecen ayudas de hasta 500 euros para la contratación de una persona cuidadora a domicilio, o de 200 euros por hijo/a para gastos de servicios como ludotecas o campamentos. La ayuda cubre un máximo del 75 % del servicio pagado por la familia, pero como novedad este año se amplía al 100 % en el caso de familias numerosas, familias monoparentales, familias acogedoras, familias con guarda con fines adoptivos, familias víctimas de violencia de género y familias con varios hijos/as convivientes con una discapacidad igual o superior al 33 %.