Más de 6.000 personas solicitaron el Bono Concilia Familia en las primeras 24 horas del plazo

La ayuda económica está dirigida a familias con hijos de hasta 13 años para financiar campamentos de verano, ludotecas y cuidadores a domicilio

Visita al Castro de Elviña en un campamento de verano.

Visita al Castro de Elviña en un campamento de verano. / Carlos Pardellas

EP

Más de 6.000 personas han solicitado, en las primeras 24 horas de plazo, el Bono Concilia Familia de la Xunta para financiar campamentos de verano, ludotecas o cuidadores a domicilio, según ha informado la Consellería de Política Social e Igualdade.

Para esta convocatoria, que está abierta hasta el 8 de octubre, la administración autonómica destina 2,5 millones de euros, y el año pasado este Bono llegó a 15.000 familias gallegas.

El Bono Concilia Familia es una ayuda económica directa para familias con hijos hasta 13 años, en las que ambos progenitores trabajan, con el fin de contribuir a sufragar los gastos de los servicios de conciliación.

Así, se ofrecen ayudas de hasta 500 euros para la contratación de una persona cuidadora a domicilio, o de 200 euros por hijo/a para gastos de servicios como ludotecas o campamentos. La ayuda cubre un máximo del 75 % del servicio pagado por la familia, pero como novedad este año se amplía al 100 % en el caso de familias numerosas, familias monoparentales, familias acogedoras, familias con guarda con fines adoptivos, familias víctimas de violencia de género y familias con varios hijos/as convivientes con una discapacidad igual o superior al 33 %.

