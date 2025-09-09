Alfonso Rueda critica que haya protestas que «ponen en riesgo» la seguridad de los ciclistas y del público
«Esta no es la imagen que queremos dar de nuestro pueblo», aseguró el presidente de la Xunta tras la suspensión de la etapa de este martes en su recorrido por Pontevedra
EFE
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha cargado este martes contra las protestas que durante la decimosexta etapa de la Vuelta a España han puesto «en riesgo» la seguridad de los ciclistas y del público a su paso por Galicia.
La decimosexta etapa, que se disputa este martes entre Poio y el Castro de Herville, en Mos, ha sido neutralizada a ocho kilómetros de meta por las protestas propalestinas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech que se han sucedido a lo largo de todo el recorrido. De nuevo hubo cargas.
A quince kilómetros de la meta, momento en el que marchaban escapados el español Mikel Landa y el colombiano Egan Bernal, la organización de la Vuelta envió una comunicación por su emisora anunciando tal medida.
Sobre el particular, el presidente gallego, en un mensaje en la red social X, ha subrayado que las protestas «son legítimas cuando son pacíficas», pero «no cuando ponen en riesgo la seguridad de los ciclistas y del público».
«Galicia no es violenta y esta no es la imagen que queremos dar de nuestro pueblo», zanja en el comentario.
