La Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Laza fue la gran protagonista del estreno de la nueva temporada de La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE. El presentador los introdujo como «quizá las personas más importantes a día de hoy en España» y arrancó una ovación del público nada más darles paso. Al teatro acudieron cuatro miembros de la brigada al escenario, mientras el resto disfrutaba del show entre los espectadores.

«Siempre se recibe en este programa a deportistas y artistas que hacen cosas muy grandes, pero a día de hoy en España nadie se merece más ovaciones que los bomberos», subrayó Broncano, que quiso poner en valor su trabajo en una ola de incendios que ha arrasado más de 110.000 hectáreas en Galicia.

Los bomberos entregaron al programa el escudo de la BRIF y una bandera de Galicia con una hormiga en el centro, en homenaje a Laza y a su Entroido. Broncano colocó ambos símbolos sobre su mesa, donde permanecieron visibles durante todo el programa. También llevaron productos del rural «para que la gente vea lo que se pierde con los incendios», además de un traje de bombero forestal que el propio presentador se puso. «Si pareces el teclista de OBK», bromeó Grison, mientras Broncano reconocía: «No es muy transpirable. Te asas vivo con esto».

El trabajo en los incendios

En una larga entrevista, los brigadistas explicaron en qué consiste su labor: desde el uso del batefuego para rematar el control de las llamas hasta la compleja técnica de crear cortafuegos. Relataron también la tensión vivida en el campamento infantil de Cabeza de Manzaneda, amenazado por el incendio de Chandrexa de Queixa: «Ese día estábamos de disponibilidad y nos llamaron para contener el incendio. Los niños estaban confinados dentro de la estación y nosotros debíamos proteger las instalaciones para que no llegase el frente principal del fuego... Al volver, por la carretera que habíamos llegado, estaba todo carbonizado».

El programa también sirvió para hablar de sus condiciones laborales. Tras una broma sobre la expresión «tener ideas de bombero», Broncano reivindicó: «A los bomberos forestales habría que pagarles sueldos decentes. Esa sería una buena idea de bombero. No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes». Uno de los brigadistas reconoció que algo han mejorado tras la firma del último convenio: «Nunca es suficiente, pero al menos hemos llegado a un acuerdo con el que estamos satisfechos. Sí que es verdad que hay compañeros que tienen unas condiciones que no son dignas, como en Madrid o en Castilla y León [...] Hay que apostar porque nuestra profesión sea un servicio público y que se tengan unas condiciones dignas».

Los brigadistas también destacaron el papel esencial de los vecinos y voluntarios durante la ola de incendios: «A los voluntarios y los vecinos les damos las instrucciones con cosas que puedan hacer y entender. Tenemos que convivir con ellos, tranquilizarlos y tratarlos con respeto. Es complicado porque es peligroso... Lo que pasó en Ourense este año es que hubo tanto incendio a la vez que colapsó el sistema, y si no es por los vecinos hubieran ardido muchos más pueblos».

El programa terminó con la emisión de imágenes de la BRIF de Laza en plena faena. El público respondió con una nueva ovación, y Broncano entregó a la brigada una placa con un mensaje de agradecimiento por su labor, un gesto que puso el broche a una entrevista tan emotiva como reivindicativa.