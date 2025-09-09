Las empresas que combatan el cambio climático tendrán incentivos fiscales

Alcanzar la neutralidad climática en 2040 —diez años antes de lo que marca la Unión Europea— y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 75% respecto a 1990 para 2030. Estos son los dos grandes objetivos que se ha marcado el Ejecutivo autonómico y que eleva a rango de ley con la Ley del Clima, cuyo proyecto aprobó ayer el Consello de la Xunta y será remitido ahora al Parlamento. De este modo, se busca facilitar una «transición ecológica justa, sostenible y generadora de empleo verde», introduciendo la perspectiva climática en el sector público y promoviendo la colaboración del ámbito privado a través de incentivos fiscales o el ya anunciado sistema de créditos de carbono, tal y como explicó la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.

Con esta norma, según indicó la conselleira, Galicia establece «un gran enfoque meteorológico que debe integrarse en la toma de decisiones de cada una de las acciones» de la Xunta, que promoverá también en el ámbito privado. De este modo, continuó, está previsto modificar los instrumentos fiscales existentes para incentivar a las empresas a acometer acciones que ayuden a minimizar los efectos del cambio climático en la comunidad.

Además, con la intención de fomentar «el impulso de proyectos y actividades que aumenten la absorción de CO2 y reduzcan las emisiones», explicó, se pondrá en marcha un sistema voluntario de créditos de carbono —que ya fue anunciado y cuyo decreto regulador se aprobará en las próximas semanas— por el que las empresas y organizaciones podrán compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero comprando créditos de otros proyectos que reducen o eliminan gases —como iniciativas de reforestación, conservación de bosques, acuicultura o uso de energías renovables—; y se creará un Registro gallego de personas promotoras de la neutralidad climática, de inscripción voluntaria, en el que se recogerán los compromisos ambientales asumidos por organizaciones públicas o privadas en esta materia.

Del mismo modo, la Xunta busca «dar ejemplo» y promover la «contratación pública verde», en la que regirá la «perspectiva climática» en base a criterios como la huella de carbono, que además de emplearse en la elaboración de los Orzamentos anuales y en convocatorias de ayudas públicas, también se tendrá en cuenta en la preparación y ejecución de los contratos del sector público de la comunidad con cláusulas climáticas específicas, que desarrollará la Comisión Interdepertamental para el Impulso y Coordinación de la Estrategia Gallega de Cambio Climático —que coordina la acción de las distintas consellerías en esta materia desde 2019 y cuyo papel también refuerza la Ley del Clima—. En esta línea, la norma introduce el criterio de proximidad de los productos o servicios que el licitador vaya a emplear, con el objetivo de garantizar una compra pública que contribuya a alcanzar la neutralidad climática.

Además, entre otras de las novedades que recoge la ley, destaca que los planes de acción local por el clima pasarán a ser obligatorios en los municipios de más de 20.000 habitantes —ahora lo tienen hecho 17 de los 23 que hay en Galicia— la creación de órganos como la Oficina de Cambio Climático, o la promoción de acciones orientadas a proteger a la ciudadanía frente a la meteorología extrema, como los refugios climáticos.

Todas ellas acciones que no podrían acometerse «sin un servicio único de meteorología» como es MeteoGalicia, cuyo sistema de observación, explicó Vázquez, fue reforzado para mejorar su predicción de eventos como olas de calor o inundaciones. De hecho indicó ante las preguntas de los medios, del mismo modo que hizo la Xunta con la Ley del Litoral para asumir las competencias de gestión y ordenación de la costa, con esta ley la Xunta busca «anticiparse» y fijar un marco normativo en base al que reclamar las competencias meteorológicas. «Aquí regulamos lo que es nuestro, y a partir de ahí, cuando esté aprobada la ley y como es lógico, pediremos que se nos traspase el personal relacionado con la Aemet», zanjó al respecto.