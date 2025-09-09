Una migrante argentina que ahora vive en Galicia elogia esta característica tan propia de los gallegos: "Estuve en muchas partes de España y..."

A Coruña articula con orgullo uno de sus lemas "la ciudad en la que nadie es forastero". Por extensión, Galicia, tierra de migrantes donde la haya, también tiene un carácter acogedor fruto del conocimiento de causa que impera en toda nuestra geografía.

Pese a nuestro hacer hospitalario, no es la primera vez algún visitante habla de cierto carácter cerrado o reservado que dificulta en algunas ocasiones conseguir verdaderas amistades entre los locales. Tampoco el clima que prima durante gran parte del año anima durante el invierno a hacer demasiados planes sociales, algo que puede dificultar la adaptación de alguien que acaba de llegar y quiere conocer gente.

Sobre todo esto habló @grichuaguilar en su último vídeo, una migrante argentina que dice sentirse tremendamente a gusto en Galicia en la actualidad, pero cuyos inicios no fueron tan fáciles: "Amo Galicia y desde que llegué sentí una pertenencia muy fuerte en esta tierra, pero eso no quita que hubo cosas muy difíciles".

El clima, el principal escollo en la adapción de Grisel Aguilar

"El primero fue, obviamente, el clima. Galicia es superverde, pero ese verde tiene un precio y es que llueve mucho y los días son muy grises. Si vienes solo o recién estás empezando, no tienes amigos, no tienes familia, estás muy perdido... El clima te afecta mucho emocionalmente", empieza explicando antes de hablar sobre su situación personal: "Yo llegué en febrero y los meses más duros fueron hasta que empezó el verano".

Eso sí, fue llegar el buen tiempo y darse cuenta de que era su lugar para quedarse: "El verano acá lo compensa todo. Las playas, los atardeceres, que el día se tan largo, los pueblos costeros... Para mí el error más grande es irse de Galicia sin haber vivido un verano. Ahí decidís si realmente vale la pena y te quedas o preferís irte".

Segundo motivo: el carácter reservado de los gallegos

A Coruña / TURISMO.GAL

"Lo segundo es la gente. Si bien los gallegos son superhospitalarios y amables y una vez que te ganas su confianza te abren las puertas de su casa como si fueras familia, llegar hasta ese punto es bastante complicado", siguió relatando antes de entrar más en detalle sobre su experiencia con los gallegos: "Suelen ser bastante cerrados. De hecho, si bien mi pareja es de acá, tengo muy poquitos amigos gallegos".

Grisel afirmó sentirse, eso sí, muy en sintonía con otros latinos que viven en Galicia: "La mayoría de la gente con la que nos juntamos son todos latinos porque al final uno conecta con quien vibra, con quien comparte cultura, historia... ". Eso sí, no dudó también en elogiar el carácter honesto y trabajador de los gallegos: "Lo que sí me encanta de los gallegos es lo trabajadores que son. Yo estuve en muchas partes de España y en todos lados me hacían preguntas como 'de dónde venís', 'cuánto tiempo te vas a quedar', 'qué hacés en España', 'cuál es tu proyecto de vida'... Y acá no fue así. Acá mientras seas honesta, responsable y trabajadora, trabajo no te va a faltar y eso para un inmigrante es superlindo".

El transporte público, uno de los grandes 'debes' de Galicia

"Lo último es el transporte público. Realmente funciona fatal. Si no tienes coche es muy difícil moverse. Si venís de Madrid o Barcelona, que en metro te movés a cualquier lado, es un choque. Pero a pesar todo, yo no cambio Galicia por nada. Esta tierra tiene magia, tiene historia, tiene mar, tiene verde, tiene gente increíble... No es perfecta, pero si venís con el corazón abierto, Galicia te abraza", dijo para terminar.