Primera jornada de huelga en las residencias privadas
Santiago
La CIG ha convocado para este mes seis jornadas de huelga en las residencias privadas y servicios de ayuda en el hogar (SAF) para reclamar «unas condiciones dignas» para los trabajadores. El primer paro se inicia hoy y se prolongará hasta el jueves y habrá otro los días 23, 24 y 25. Desde la central sindical denuncian el bloqueo de las negociaciones de los convenios colectivos y exigen un protocolo que «garantice la salud y la seguridad del personal».
