El regreso del 'Gaztelugatxe gallego': el sendero más espectacular de Galicia ha reabierto tras casi dos años cerrado

El inicio de este verano trajo una grandísima noticia para los amantes del senderismo en Galicia. Y es que, tras casi dos años cerrado por derrumbes y desprendimientos, el sendero de O Fuciño do Porco volvió a abrir al público.

Este paraíso natural, uno de los emblemas turísticos más relevantes de la Mariña Lucense y probablemente la ruta más espectacular de la comunidad gallega, volvió a estar disponible el pasado 1 de julio.

Reserva previa

Todo aquel que quisiese acercarse a este rincón ubicado en O Vicedo, pudo reservar su visita de forma previa a través de la web oficial de Punta Fuciño do Porco.

Las visitas tenían una duración máxima de 45 minutos y el horario de apertura era de 09.00 a 21.00 horas.

Ahora esto ya no es así, y es que, desde el pasado 1 de septiembre, ya no es necesario solicitar reserva hasta el próximo mes de junio.

Recomendaciones

Asimismo, recomendaban dejar el coche cerca de la playa de Abrela y desde allí tomar una senda azul que lleva directamente a O Fuciño do Porco.

Según explican, hay que subir por la carretera hasta llegar a una pista de tierra a mano derecha y, tras caminar entre eucaliptos se llegará a una bifurcación, que habrá que coger siempre a la izquierda por el sendero más amplio hasta acercarse a las pasarelas y se vea el mar.

Pese a tratarse de una ruta con escaleras y alguna que otra subida y bajada, es un recorrido muy recomendable para hacer con los más pequeños de la casa.

'El Gaztelugatxe gallego'

Si bien su nombre oficial es Punta Socastro, este paraíso natural se conoce popularmente como O Fuciño do Porco.

Esta denominación se debe al parecido que la estructura tiene con el hocico de un cerdo visto desde el mar.

El sendero, que transcurre por una pasarela peatonal de madera, ofrece un paseo entre acantilados salvajes que miran al mar Cantábrico.

Un impresionante mirador sobre las playas de Pereira y Area Grande, que otorga unas vistas que parecen estar sacadas de una película.

No es para menos que muchos comparen este rincón gallego con uno situado en el País Vasco, San Juan de Gaztelugatxe, escenario de series tan populares como Juego de Tronos.

Tanto es así que O Fuciño do Porco también se le conoce como 'el Gaztelugatxe gallego'. Y tú, ¿ya has estado?