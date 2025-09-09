Rescatado en Cariño tras caer al mar desde una lancha
Un particular que vio la embarcación dando vueltas sin control en la zona de la playa de Fornos alertó a los servicios de emergencias
Europa Press
El tripulante de una embarcación que se quedó dando vueltas sin control en la localidad coruñesa de Cariño ha sido rescatado ileso en las últimas horas, según ha informado el CIAE 112 Galicia.
Sobre las 21.15 horas de este lunes un particular contactó con Emergencias para informar de que una lancha estaba dando vueltas sobre sí misma en la zona de la playa de Fornos, en A Pedra, Cariño, y que no tenía nadie a bordo. El alertante trasladaba también su sospecha de que el tripulante hubiera podido caer al mar.
El CIAE 112 Galicia alertó a Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Guardia Civil y al GES de Ortigueira. Salvamento movilizó la embarcación 'Salvamar Shaula' y Gardacostas desplegó el helicóptero de rescate 'Pesca II'.
Poco después, otro particular informó de que el tripulante ya había sido localizado y recogido por una embarcación particular, que lo había trasladado al puerto de Ortigueira. El afectado no necesitó asistencia sanitaria.
