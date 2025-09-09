Vueling refuerza su oferta en Lavacolla con nuevas plazas para la temporada de invierno
Regresa al aeropuerto de Santiago la conexión con Zúrich del 5 de diciembre al 9 de enero, y se mantendrán Londres y París
La aerolínea Vueling ha reforzado su oferta para la temporada de invierno en el aeropuerto de Santiago de Compostela. La compañía anuncia que del 15 de septiembre al 6 de enero tendrá un nuevo avión en Lavacolla, que ofrecerá 578.000 asientos en invierno, un 15% más que en 2024 y 76.700 plazas adicionales. El aumento de la capacidad añade 28 frecuencias semanales adicionales al programa de invierno desde y hacia Santiago, lo que se traduce en una mayor oferta en rutas con Barcelona, Palma, Canarias, Sevilla, Málaga y Alicante. A nivel internacional, vuelve la conexión Santiago-Zúrich (Suiza) con tres frecuencias semanales del 5 de diciembre al 9 de enero, y se mantienen Londres (Inglaterra) y París (Francia).
Tenerife
La oferta de Vueling a Tenerife ofrecerá en invierno unos 900.000 asientos, un 11% más que en 2024 y 89.000 asientos adicionales. De este modo, añade 25 frecuencias semanales y refuerza conexiones con Barcelona, Sevilla, Santiago, Málaga, Alicante, Valencia, Bilbao, Granada, Asturias y, a nivel internacional, París (Francia).
