Vueling refuerza su oferta en Lavacolla con nuevas plazas para la temporada de invierno

Regresa al aeropuerto de Santiago la conexión con Zúrich del 5 de diciembre al 9 de enero, y se mantendrán Londres y París

Un avión de Vueling despega en el aeropuerto de Lavacolla.

Un avión de Vueling despega en el aeropuerto de Lavacolla. / Antonio Hernández Ríos.

RAC

La aerolínea Vueling ha reforzado su oferta para la temporada de invierno en el aeropuerto de Santiago de Compostela. La compañía anuncia que del 15 de septiembre al 6 de enero tendrá un nuevo avión en Lavacolla, que ofrecerá 578.000 asientos en invierno, un 15% más que en 2024 y 76.700 plazas adicionales. El aumento de la capacidad añade 28 frecuencias semanales adicionales al programa de invierno desde y hacia Santiago, lo que se traduce en una mayor oferta en rutas con Barcelona, Palma, Canarias, Sevilla, Málaga y Alicante. A nivel internacional, vuelve la conexión Santiago-Zúrich (Suiza) con tres frecuencias semanales del 5 de diciembre al 9 de enero, y se mantienen Londres (Inglaterra) y París (Francia).

Tenerife

La oferta de Vueling a Tenerife ofrecerá en invierno unos 900.000 asientos, un 11% más que en 2024 y 89.000 asientos adicionales. De este modo, añade 25 frecuencias semanales y refuerza conexiones con Barcelona, Sevilla, Santiago, Málaga, Alicante, Valencia, Bilbao, Granada, Asturias y, a nivel internacional, París (Francia).

TEMAS

