La Xunta contactará con potenciales beneficiarios para que soliciten ayudas o servicios

Debido al desconocimiento o la excesiva burocracia las ayudas públicas no siempre llegan a quien más lo necesita. Para evitarlo la Xunta ha decidido tomar la iniciativa y ponerse en contacto directamente con los potenciales beneficiarios de subvenciones o servicios públicos para facilitarles su solicitud y simplificarles además su tramitación. Desde 2024 lo aplica ya a un total de cinco procedimientos y su intención es continuar ampliándolo. Así, a finales de año incluirá otras ocho prestaciones para ayudar a los jóvenes a sacarse el carné joven o el Bono Emancípate, avisará a las familias de la renovación de plazas en guarderías o de que les toca pedir la prórroga del Bono Aluguer, por ejemplo.

La Consellería de Facenda puso en marcha esta iniciativa pionera «para mejorar el funcionamiento de la administración haciéndola más próxima a la ciudadanía, facilitándole los trámites que debe realizar y el acceso a los distintos servicios públicos».

La idea es ofrecer «de forma proactiva» servicios personalizados y ajustados al perfil de las personas usuarias y a sus circunstancias «adelantándose así a sus necesidades».

Para ello se ha llevado a cabo un análisis previo para determinar en qué procedimientos se puede aplicar esta «proactividad». Se ha constituido un grupo de trabajo que es el encargado de determinar las ayudas o servicios públicos que se pueden simplificar y ofrecer directamente a los posibles perceptores. No se trata solo de ponerse en contacto con los ciudadanos sino que también se revisa el papeleo que requiere la solicitud de estas subvenciones o prestaciones para simplificar su tramitación, al tiempo que se reducen las cargas para la ciudadanía. Así, por ejemplo, se mejora la información web y se personaliza la solicitud para adaptarla a cada supuesto concreto.

Una vez realizado este trabajo se envía un mensaje de texto al teléfono móvil o un correo electrónico a la persona que es susceptible de beneficiarse con un enlace al formulario. De esta manera se comunica a los potenciales beneficiarios del servicio la posibilidad de solicitar una ayuda o subvención, de renovarla o incluso de cumplir con una obligación legal, facilitando de forma sencilla y rápida, la presentación de la solicitud.

Esta medida empezó aplicándose en 2024 a servicios públicos «que afectan a políticas estratégicas del Gobierno gallego como son el fomento de la natalidad o el sector ganadero o vitivinícola».

Desde febrero de 2024 ya se ofrece de oficio a todas las embarazadas la Tarxeta Benvida, una ayuda de 1.200 euros para adquirir productos para niños.

La Xunta también avisa a los interesados si necesitan renovar su licencia de pesca o de caza. Además se informa a los ganaderos de cuando tienen que presentar la declaración anual del censo de animales y se recuerda a los viticultores el trámite de declaración anual de cosecha de uva.

Y entre el último trimestre de 2025 y el primer semestre de 2026 se añadirán otros ocho procedimientos. Así, se informará a los jóvenes que pueden solicitar el Carné Xove. La Xunta se encargará también de notificar la renovación de la tarjeta de buceo profesional y de la tarjeta de identidad marítima náutica de ocio.

Además, de cara al primer semestre de 2026 el Gobierno gallego contactará directamente con las familias que tengan niños en las guarderías públicas para avisarlas de que deben renovar la plaza.

Los deportistas de alto nivel serán notificados también por parte de la Xunta para que accedan a las deducciones fiscales a las que tienen derecho.

Y la Administración autonómica también se dirigirá a los jóvenes que vivan con sus padres para ofrecerles el Bono Emancípate, una ayuda de entre 1.500 y 3.000 euros para los menores de 35 años que decidan alquilar o comprar una vivienda para independizarse.

Por último, los hogares que se beneficien del Bono Alquiler o del Bono Alquiler Social recibirán automáticamente un correo electrónico o un sms de la Xunta para advertirles de cuándo les toca renovar esta ayuda. La Consellería de Facenda explica que esto será posible en el primer semestre de 2026, al igual que el Bono Emancípate.