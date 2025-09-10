Investigadores cuestionan la eficacia de las trampas contra la velutina

Un nuevo estudio realizado por personal investigador de la Universidade da Coruña (UDC) cuestiona la eficacia de las trampas utilizadas contra la avispa velutina en viñedos.

Los resultados del estudio acaban de ser publicados en la revista Pest Management Science y entre otras conclusiones muestran que el daño de la avispa asiática en los viñedos es un problema complejo con múltiples factores que lo condicionan, y que las trampas actuales tienen muy baja eficacia y capturan muchos otros insectos beneficiosos.

El estudio incluyó una investigación exhaustiva en viñedos de dos zonas de Galicia, en Betanzos (A Coruña) y en el Condado do Tea (Pontevedra), para determinar si las trampas realmente reducían el daño causado por la avispa asiática en las uvas. Los resultados arrojan que no son útiles y que, además, capturan a muchos otros insectos beneficiosos.

Los autores de esta investigación, Yaiza R. Lueje, Amalia Jácome, Jaime Fagúndez y María José Servia, destacan la importancia de seguir investigando y desarrollando métodos de gestión y protección de cultivos que sean más sostenibles y efectivos, con el fin de garantizar el futuro de la producción vitivinícola en las zonas más afectadas por esta especie invasora, sin comprometer la conservación de otros insectos nativos y del ecosistema en su conjunto.