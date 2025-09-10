Libertad para el detenido por el fuego de Oímbra
El Juzgado de Verín acordó ayer la puesta en libertad del hombre investigado por el incendio de Oímbra de este verano que afectó a 23.000 hectáreas, al dejar de estar justificada la prisión provisional, aunque deberá comparecer de forma periódica mientras dure la investigación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así es el mercadillo más popular cerca de A Coruña: cada sábado desde hace más de 40 años
- Este pueblo a media hora de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
- Cómo ser ‘profe’ al primer intento
- El 'pueblo con la mejor tortilla del mundo' es también el más bonito de A Coruña según la revista Viajar
- Este pequeño pueblo coruñés tiene 'la mejor gastronomía atlántica, playas vírgenes y está declarado Conjunto Histórico-Artístico
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a 30 minutos de A Coruña
- Una semana para decidirse sobre la AP-9
- El National Geographic señala como el 'Cinque Terre de Galicia' a este pequeño pueblo costero