Libertad para el detenido por el fuego de Oímbra

El Juzgado de Verín acordó ayer la puesta en libertad del hombre investigado por el incendio de Oímbra de este verano que afectó a 23.000 hectáreas, al dejar de estar justificada la prisión provisional, aunque deberá comparecer de forma periódica mientras dure la investigación.

