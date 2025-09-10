Los sindicatos reconocen «avances» en Educación, con tareas todavía pendientes

Dos años después de la firma del acuerdo de mejora del sistema educativo entre la Xunta y los sindicatos CCOO Ensino, ANPE y UGT-SP, y tras haber comenzado ya el curso escolar, estas organizaciones reconocen «avances» que ya se notan en las aulas, si bien ponen la atención en otros compromisos todavía pendientes como la reducción de ratios.

Así lo explicaron ayer las nombradas organizaciones sindicales en una rueda de prensa convocada para hacer una valoración sobre el cumplimiento del acuerdo. Reconocieron avances, como un aumento de las plazas docentes, que cifran en 176 más que en el curso anterior, o el descenso del número de incidencias en el inicio de curso escolar, que se desarrolló con una «fluidez notable».

En todo caso, destacaron tareas todavía pendientes, como la reducción del horario lectivo hasta las 18 horas o la aplicación de las ratios máximas fijadas por un acuerdo del 2009. Además, apuntan a otras «situaciones surrealistas», como que la ratio para un grupo mezclado de primero y segundo de primaria sea de 14 y que, en un caso de incluirse también alumnado de tercero, sea de 18.

En respuesta a estas «situaciones irregulares», habilitarán en sus respectivas páginas web un punto naranja para la denuncia de incumplimientos del acuerdo, lo que permitirá una «mayor coordinación» entre las tres organizaciones en la gestión de las incidencias que ya recibían de forma individual.