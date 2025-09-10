La Xunta asumirá la limpieza de parcelas en concellos de menos de 10.000 habitantes

Tras la peor ola incendiaria del siglo, que solo en el mes de agosto arrasó 120.000 hectáreas, llegó el turno del debate político. Entre los clamores de dimisión que sonaban desde las filas de la oposición, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, desgranó las causas de la catástrofe, que desvinculó en todo momento de su gestión política. Aún así, reconoció «errores» porque «nadie es perfecto», e instó a «extraer lecciones» que resumió en un paquete de nuevas medidas dirigidas a reforzar la prevención y a incrementar los medios de extinción. Para implementarlas buscó sin éxito un «consenso» con el resto de fuerzas políticas, al tiempo que les reprochaba su «política de pancarta y cortoplacismo».

La principal novedad es que la Xunta asumirá la competencia para ordenar y limpiar las franjas secundarias —el perímetro que rodea los núcleos poblados— en los concellos de menos de 10.000 habitantes. Son un total de 257 (el 82%). Será el Gobierno gallego el que envíe las notificaciones a los propietarios de fincas para que acometan los desbroces. Si no lo hacen, asumirá los trabajos la empresa púbica Seaga y pasará la factura a los propietarios. Además, impulsará una reforma legal para que las administraciones puedan entrar directamente a limpiar parcelas situadas en lugares sensibles a los incendios cuando los propietarios incumplan su obligación de mantenerlas en buen estado.

Son los ayuntamientos quienes deben garantizar la limpieza de las franjas de seguridad. Para ayudarlos la Xunta firmó un convenio con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) en el que se ayuda a los concellos a estas tareas de desbroce. Pero hay 50 concellos que no tienen plan de prevención de incendios ni están adheridos a este acuerdo.

A partir de ahora será «condición indispensable» suscribir este convenio con la Xunta si quieren recibir financiación del Fondo de Cooperación Local.

Todo esto se hace porque « a día de hoy sigue habiendo propietarios y concellos que no son conscientes de la importancia de mantener limpios los entornos de las aldeas», según expuso Rueda. Reconoció que algunos ayuntamientos «incumplen» sus obligaciones por «falta de capacidad».

Por eso, llamará «de forma urgente» a la Fegamp para actualizar las parroquias consideradas prioritarias en las que se reforzará la limpieza de las franjas de seguridad. Los concellos podrán indicar qué zonas consideran que deben limpiarse de forma urgente. Rueda prometió, de hecho, iniciar los trabajos de desbroce en estas áreas «en las próximas semanas». También se acometerá la plantación de frondosas autóctonas en los entornos de las parroquias más afectadas para que actúen como cortafuegos natural. Para todo ello se duplicará la cuantía destinada a las labores de limpieza del Fondo de Cooperación Local. Y habrá cambios normativos. Se exigirá a las comunidades de montes que inviertan un porcentaje mayor de sus ingresos en prevención.

La Xunta será más estricta con de la limpieza de franjas de seguridad. Duplicará los inspectores dedicados a vigilar si las fincas están limpias y hará público aquellos municipios que no cumplan sus obligaciones.

Pero, además de la limpieza de parcelas, Rueda avanzó que hay que apostar por la «ordenación y el aprovechamiento forestal». Cuando quedan tres meses y medio para que finalice la moratoria a la plantación del eucalipto, el presidente de la Xunta defendió que «plantar unas especies en detrimento de otras no es un remedio contra el fuego». «Ninguna especie arbórea garantiza ni impide nada», aclaró.

En su opinión, el monte «más aprovechado es el que menos arde» y por eso abogó por reducir la burocracia para que los propietarios no encuentren tantas trabas administrativas para sacarles partido a sus parcelas. Así se darán más facilidades para convertir el suelo forestal en suelo agrario: si lleva abandonado 40 años no se exigirá ningún procedimiento. También se simplificarán los permisos para hacer desbroces y quemas controladas.

Además, abogó por luchar contra el abandono del rural. «Ningún gobierno puede ordenarle a la gente donde debe vivir o no debe vivir», advirtió, pero reivindicó que una forma de evitar la despoblación es «confiando en proyectos empresariales que creen empleo fuera de las ciudades». Y cargó contra la «demagogia irresponsable» de quienes pretenden limitar el futuro del rural, en clara alusión al rechazo del BNG a Altri.

Para favorecer la protección contra los incendios en espacios Red Natura, la Xunta permitirá fuegos técnicos entre abril y junio para minimizar el riesgo en verano. Y se elevarán los máximos de terreno que se pueden desbrozar en estas zonas del 20 al 30% y el máximo donde se podrán hacer quemas del 10 al 20%.

Y ante la previsión de que aumente la demanda de servicios de desbroce, se incrementará la oferta de ciclos de FP relacionados con la silvicultura.

Pero además de la prevención, también hay que apostar por la extinción, según el presidente. La Xunta acometerá un refuerzo de medios aéreos de extinción, tanto mediante la incorporación de nuevos aviones y helicópteros, como a través de la creación de nuevas bases de actuación. Además, Rueda ha solicitado por carta al Gobierno que cree una base permanente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Galicia. No retrocedió un ápice en su tono crítico respecto al Ejecutivo central, al que acusó de no enviar medios con la suficiente «diligencia» o de «acordarse del rural solo cuando arde».

Según su balance, en agosto ardieron 120.000 hectáreas, de las cuales el 31% fue superficie arbolada y el 69% monte raso y suelo desnudo. Se registraron 673 fuegos el pasado mes, que afectaron a 62 concellos, con 400 personas evacuadas 2.200 confinadas y 144 casas afectadas, de las cuales 13 son viviendas habituales.

En su opinión, hubo «una tormenta perfecta» de temperaturas extremas, poca humedad y rachas de viento fuertes. «No negamos la influencia del cambio climático», señaló. Pero también apuntó al abandono del rural y advirtió de la responsabilidad de los incendiarios. «En la mayoría de los casos el monte arde porque alguien le prende. Es una evidencia», recalcó.

Rueda además presumió de la agilidad en la concesión de las ayudas: se solicitaron 41 subvenciones para la reconstrucción de viviendas, de las cuales 13 son para residencias habituales y 28 para domicilio ocasional. Y ya se concedieron dos. También se pidieron 191 ayudas para daños en explotaciones ganaderas, 61 arpara explotaciones forestales, tres para industrias y comercios, una para un tecor y otra para un concello.

«En una crisis así siempre hay cosas que mejorar y fallos que corregir», señaló Rueda, pero añadió: «activamos todos los medios a nuestro alcance».

La oposición apunta a Rueda como culpable y pide su dimisión por su «fracaso e incompetencia»

Critican que estuviera «ausente» los primeros días de la crisis y que se «arrodillara» ante Feijóo

Ni BNG ni PSdeG dieron tregua al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Los grupos de la oposición se mostraron implacables y situaron al jefe del Ejecutivo gallego como único culpable de la catástrofe. Así, reiteraron una y otra vez su dimisión tras echarle en cara su «incompetencia», negligencia», su «fracaso», que «echara balones fuera» y que estuviera «ausente» en los primeros días de la ola de incendios.

«¿Dónde estaba usted mientras Galicia ardía? Pues estaba en moto, de fiesta en fiesta o en una plaza de toros. Tardó cinco días en ponerse el chaleco de la incompetencia», le recriminó la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. «Es el reflejo de un presidente ausente», censuró.

La nacionalista le espetó que es «falso que los incendios fueran una fatalidad inevitable»: «fue negligencia de su gobierno». «Esta ola de incendios es consecuencia de su incompetencia política», añadió. Le recriminó que dejaron 111 millones de euros sin ejecutar en prevención, así como fallos en la coordinación de las brigadas o que hubo motobombas paradas por falta de personal.

Mientras, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, lamentó que «se pusiese de rodillas» cuando llegó a Galicia el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. «Se interpuso su sombra y Rueda solicitó en cuestión de horas todo lo que no pidió en muchos días», denunció el secretario xeral de los socialistas. «Echó balones fuera, pero todas las competencias eran suyas y en todas fracasó», le advirtió. Besteiro le pidió a Rueda «más inversión en prevención, más brigadistas y menos cavar fosas». Según denunció, se redujeron los efectivos de lucha contra incendios: «600 menos según el Pladiga». «Fue un descontrol absoluto», lamentó. «El fuego real no lo prendió usted, pero la irresponsabilidad y el fracaso es suyo», zanjó.

Por su parte, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, criticó que no se está haciendo lo suficiente en prevención y pidió «una partida generosa» en los presupuestos del año 2026 para abordar los efectos de los incendios en Ourense.

La respuesta del PPdeG a los grupos de la oposición fue aún más dura. «Hubo dos peticiones de dimisión con cero propuestas», censuro el portavoz parlamentario popular, Alberto Pazos. «Y no admito que me llamen carroñero ni la hembra alfa del clan de hienas ni el cabecilla de un comité de buitres», les espetó.

Alcaldes y los presidentes de las diputaciones asistieron al debate

Pocos plenos suscitaron tanta expectación como el celebrado ayer en el Parlamento gallego. Salvo los debates sobre el estado de la autonomía o las investiduras no es habitual que la tribuna de invitados se llene con alcaldes, como fue el caso del regidor de Vigo, Abel Caballero, o con los presidentes de las cuatro diputaciones. Fue un debate tenso y de alto voltaje donde el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se explayó durante 80 minutos mientras los grupos de la oposición intentaron arañar protagonismo estirando al máximo los diez minutos que tenían de tiempo.