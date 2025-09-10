La Xunta mantiene la prealerta por sequía en el río Lérez
La Xunta mantiene la situación de prealerta por escasez moderada de agua en los sistemas del río Lérez, en la provincia de Pontevedra, y del río Grande, en Camariñas, según acordó ayer la Oficina Técnica de la Sequía.
La medida precautoria adoptada el pasado 7 de agosto conserva su vigencia al no advertirse en este tiempo «cambios significativos» en las cuencas de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. También continúa la aplicación de medidas equivalentes a un escenario de prealerta (pero sin llegar a declararla) en el subsistema de Baiona, perteneciente a la unidad territorial río Verdugo y desde el que se abastece la población de este municipio pontevedrés.
Como novedad, la Oficina Técnica de la Sequía ha decidido realizar un seguimiento dos veces al mes de la situación en el subsistema de Zamáns, después de detectar un descenso de los valores del indicador de escasez.
Pero por ahora esta vigilancia no implica la aplicación de medidas en esas dos áreas.
- Así es el mercadillo más popular cerca de A Coruña: cada sábado desde hace más de 40 años
- Este pueblo a media hora de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
- Cómo ser ‘profe’ al primer intento
- El 'pueblo con la mejor tortilla del mundo' es también el más bonito de A Coruña según la revista Viajar
- Este pequeño pueblo coruñés tiene 'la mejor gastronomía atlántica, playas vírgenes y está declarado Conjunto Histórico-Artístico
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a 30 minutos de A Coruña
- Una semana para decidirse sobre la AP-9
- El National Geographic señala como el 'Cinque Terre de Galicia' a este pequeño pueblo costero