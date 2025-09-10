La Xunta mantiene la prealerta por sequía en el río Lérez

La Xunta mantiene la situación de prealerta por escasez moderada de agua en los sistemas del río Lérez, en la provincia de Pontevedra, y del río Grande, en Camariñas, según acordó ayer la Oficina Técnica de la Sequía.

La medida precautoria adoptada el pasado 7 de agosto conserva su vigencia al no advertirse en este tiempo «cambios significativos» en las cuencas de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. También continúa la aplicación de medidas equivalentes a un escenario de prealerta (pero sin llegar a declararla) en el subsistema de Baiona, perteneciente a la unidad territorial río Verdugo y desde el que se abastece la población de este municipio pontevedrés.

Como novedad, la Oficina Técnica de la Sequía ha decidido realizar un seguimiento dos veces al mes de la situación en el subsistema de Zamáns, después de detectar un descenso de los valores del indicador de escasez.

Pero por ahora esta vigilancia no implica la aplicación de medidas en esas dos áreas.