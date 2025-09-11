Casi 357.000 fincas sin limpiar son de dueño desconocido o ilocalizable

La prevención es clave para combatir los incendios, pero mantener limpias las franjas de seguridad que rodean las aldeas no es tarea fácil. Una de las principales trabas es la dificultad para identificar o localizar al dueño de estas parcelas. La Xunta detectó en solo cuatro años 357.000 fincas llenas de maleza en las que desconoce quién es el propietario o cómo contactar con él. De hecho, son el 40 por ciento de todos los predios en los que, tras la inspección, se consideró necesario acometer tareas de desbroce ante el riesgo de que el fuego se acerque a las casas.

Son los propietarios los que deben mantener limpias estas fincas y es competencia de los concellos asegurarse de que se cumple la normativa en estas franjas de seguridad y, si no es así, deben ejecutar los desbroces de forma subsidiaria. Pero no todos los ayuntamientos tienen capacidad para acometer estos trabajos y por eso la Xunta implementó un convenio de protección de aldeas en colaboración con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), con el fin de ayudarles en las labores de limpieza. Cuenta con un presupuesto de 12,25 millones de euros.

En el marco del anterior convenio que acaba de finalizar, que abarca el periodo 2021-2024, se inspeccionaron 2,3 millones de parcelas en toda Galicia, lo que supone una superficie de casi 170.000 hectáreas. Y se detectó que había 947.000 fincas sin desbrozar en los perímetros de núcleos poblados. Ante esta situación se envió un apercibimiento a los propietarios de 590.000 parcelas para que eliminaran la maleza bajo amenaza de sanción. Pero en el caso de 357.000 predios se desconoce quién es el propietario o no pudo ser localizado, lo que motivó que la Xunta publicase la referencia catastral en diarios oficiales para intentar así hallar al dueño.

El minifundismo de Galicia, sumado a las herencias que terminan por dividir aún más las fincas sin que quede registrado en el Castastro complican la identificación de los propietarios. A esto se añade que muchos de estos herederos están en la diáspora y llevan años sin pisar Galicia.

En caso de que no se localice al propietario Xunta y concellos pueden igualmente acceder a la finca sin autorización para limpiarla y luego pasarle la factura al dueño en caso de que lo encuentren. Esto es posible gracias a una modificación legal que se introdujo en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de Galicia en 2018. Sin embargo, la falta de identificación del propietario demora los trámites.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reconoció este pasado martes que hay que incidir más en la prevención. Así, se duplicarán los inspectores que vigilan si las fincas están limpias y el Gobierno gallego asumirá los desbroces en las franjas de seguridad de los 257 concellos de menos de 10.000 habitantes.

La Xunta solo impuso el pasado año 184 multas por no desbrozar las franjas de seguridad

Tras la ola de incendios que arrasó este mes de agosto 120.000 hectáreas, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, había advertido desde Oia de que la Administración gallega iba a ponerse «especialmente seria» y endurecer las exigencias con la limpieza. Los propietarios de fincas situadas en las franjas de seguridad contra incendios deben garantizar que estén limpias de maleza antes del 31 de mayo de cada año. Si no lo hacen, se arriesgan a multas de hasta 3.000 euros.

La competencia para sancionar es tanto de los concellos como de la Xunta, pero los municipios más pequeños tienen dificultades para tramitar estos expedientes sancionadores.

Y desde la Administración autonómica las multas son escasas. En 2024 se impusieron solo 184 con una cuantía total de 47.426 euros. Eso sí, fueron un 57 por ciento más que las sanciones que hubo en 2023: un total 117 cuantificadas en 26.650 euros.

La cuantía media de estas multas el pasado año fue de 257 euros. Sin embargo, si un incendio se origina o se agrava debido al estado de abandono de una finca, la Xunta podrá repercutir en el propietario los gastos de extinción.

En todo caso, las denuncias de la Policía autonómica por no limpiar franjas de seguridad están bajo mínimos. En 2024 solo se detectaron 940 incumplimientos.

La Xunta, a través del convenio de protección de aldeas que suscribe con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), trata de facilitar las labores de limpieza de estas franjas de seguridad. Por un lado, la empresa pública Seaga se encarga de revisar qué parcelas no están gestionadas. En el caso de que no estén limpias, se les envía la notificación al propietario para que desbroce.

Además, en las parroquias consideradas prioritarias, por el riesgo de incendios, los propietarios pueden encargar la limpieza de sus fincas a Seaga, que asumirá los trabajos por un precio de 420 euros por hectárea.

Si los dueños no actúan, los concellos pueden reclamar a Seaga que se haga cargo de la ejecución subsidiaria de esos desbroces tanto en parroquias prioritarias como en el resto: tienen derecho a solicitar la gestión de un máximo de diez hectáreas por ayuntamiento. Esta empresa pública también asume la limpieza de biomasa en vías municipales.