Archivada la causa contra el dueño de unos astilleros en Moaña por narcolanchas

El propietario del astillero Industrias Navales A Xunqueira «INAX» de Meira, en Moaña, Manuel Parcero, ha quedado fuera de la causa que se sigue en la Audiencia Provincial de Pontevedra contra la presunta red criminal de construcción de narcolanchas en el sur de la provincia, que investigó la Guardia Civil entre 2020 y 2022 y que se saldó el 26 de abril de 2022 con 18 detenidos, 8 registros y embarcaciones de alta velocidad incautadas. Parcero había sido detenido después de que la Guardia Civil realizara uno de estos registros en el astillero de O Cocho, que figuraba investigado tras el incendio de una narcolancha frente a la empresa y vinculada a los líderes de la red arousana.

Aquella detención provocó un mayor hundimiento del astillero, que vivió protestas de sus trabajadores por despidos e impagos de atrasos y acumuló varios incendios de barcos en reparación.

El auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Cambados, que se encargó de las diligencias, acordó seguir la causa contra siete de los detenidos por dirección e integración de organización criminal y contrabando de embarcaciones prohibidas. Para los restantes investigados, entre los que figuraba Manuel Parcero, acordó el sobreseimiento provisional «por falta de indicios suficientes que acrediten su participación en los hechos investigados». Además de incoar nuevas diligencias previas por otros hechos que incluyó la investigación de la Guardia Civil contra tres investigados Othame B., Mohamed.S. y José B.R., consistentes en el transporte marítimo e intento de alijo de un cargamento de 1.200 kilos de hachís en las playas de Chipiona el 25 de enero de 2021.