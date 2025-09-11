La Cámara pide el rescate y la gratuidad de la AP-9
Fue una iniciativa impulsada por el PP que contó con el apoyo del PSOE y la abstención del BNG
El Parlamento aprobó ayer una iniciativa impulsada por el PPdeG —apoyada por los socialistas gallegos y el diputado de Democracia Ourensana— para reclamar al Gobierno que acuerde el «inmediato rescate de la concesión» y la liberalización del peaje de la AP-9 tras el dictamen de la Comisión Europea que el PPdeG considera que abre una «oportunidad única».
Si bien hubo varios acuerdos unánimes sobre este asunto en la Cámara gallega, en esta ocasión y tras el informe de Europa, el BNG optó por la abstención ya que, según defendió el diputado nacionalista Luís Bará, la prórroga de la concesión debe ser «anulada» al considerar que el rescate supondría «llenar de nuevo los bolsillos de la concesionaria».
El Parlamento, con los votos del PP y PSOE, también instó al Gobierno a negociar el nuevo Plan de Vivienda con la Xunta.
