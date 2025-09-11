Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Confederación Miño-Sil invertirá 3 millones para frenar el arrastre de cenizas

RAC

Santiago

La Confederación Hidrográfica Miño Sil (CHMS) prepara un plan de actuación para evitar la posible llegada de las cenizas procedentes de los incendios al cauce de los ríos debido a las escorrentías causadas por las lluvias. Según explicó el presidente de la Confederación Miño-Sil, José Antonio Quiroga, se invertirán unos tres millones de euros para mantener unas 20 brigadas sobre el terreno durante 6 meses, «lo que supone 200 personas trabajando exclusivamente en el problema de las cenizas». Y aclaró que ya se está actuando en la zona de Valdeorras y Carballeda de Avia.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents