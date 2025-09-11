Galicia lidera 15 proyectos de innovación para los sectores agroganadero y forestal

El proyecto Monitoreo de explotacións bovinas con problemas de diarreas neonatais e de resistencias a antibióticos de importancia crítica segundo a OMS tiene un nombre muy complejo, pero a la vez un objetivo muy sencillo: librar a las granjas tanto de vacuno como de carne del que hoy por hoy es su principal quebradero de cabeza. La diarrea neonatal es la patología responsable de la mayor mortandad de terneros en las explotaciones, con las pérdidas económicas que eso acarrea.

Liderado por el Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM), es solo un ejemplo del trabajo que se hace en Galicia en materia de innovación para el campo. En concreto, este es uno de los 15 proyectos seleccionados por la Xunta para desarrollar, con el fin de poder aplicar sus resultados sobre el terreno. La Consellería do Medio Rural, a través de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), destina este 2025 más de 2,17 millones de euros a financiar esas 15 acciones de I+D+i para la implantación de proyectos piloto, desarrollar nuevos productos o activar nuevas prácticas y tecnologías que puedan ayudar a sectores como el agrícola, el forestal, el ganadero o incluso el alimentario.

«El objetivo último que se persigue es el de mejorar la competitividad de los productores primarios, integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria», explican desde la consellería. Además, hay un valor añadido: el de la colaboración con el sector profesional gallego y el investigador. «Esta cooperación contribuirá a la modernización de la agricultura y de las zonas rurales, fomentando y poniendo en común el conocimiento, la innovación y la digitalización en las áreas agrícolas y rurales», apuntan en la Consellería do Medio Rural.

¿Cómo funcionan?

Integradas dentro de la Estratexia de Especialización Intelixente (RIS3) aprobada por la Xunta en 2022, estas iniciativas exigen la cooperación con la Axencia Galega da Calidade Alimentaria y con, al menos, otra entidad.

Por un lado, pueden ser los productores agrarios y forestales, así como empresas, industrias o cooperativas. También pueden sumarse otros centros de investigación y experimentación, polos tecnológicos, universidades o entidades y agentes de I+D+i.

Con esas bases, el proyecto debe tener detrás, al menos, a un centro de investigación dependiente de Agacal y a una entidad procedente del propio campo gallego, del terreno, sea de la rama productiva que sea: forestal, alimentario, ganadero, agrícola...

Una vez conocidas estas bases, se presentaron las propuestas para recibir luz verde y financiación, de las que salieron adelante quince, con un criterio de selección que primó cuestiones como la idoneidad de los componentes del grupo investigador, la calidad de la propuesta y el impacto previsto en la práctica. Y fue una comisión de valoración la que hizo la criba, resultando elegidas en este 2025 propuestas para vacuno de leche y carne, forestal o cultivo de maíz y vino.

Proyecto clave para el sector

Entre los proyectos seleccionados hay uno con especial repercusión por su elevado impacto en las granjas: el citado Monitoreo de explotacións bovinas con problemas de diarreas neonatais e de resistencias a antibióticos de importancia crítica segundo a OMS, liderado por el Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM), con la veterinaria Verónica Gómez Gómez al frente. Colaboran las Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) de Curtis, Gando Vacún de Frades, Terras da Ulloa-Pallares y Casa Grande de Xanceda.

Esta diarrea neonatal bovina es, a nivel mundial, uno de los grandes desafíos para el futuro de la producción de leche y carne de vacuno. Como «principal causa de morbilidad y mortalidad en terneros recientemente nacidos», recuerdan, impacta de lleno en la rentabilidad de las explotaciones. El sistema nacional de vigilancia de la salud animal de Estados Unidos (NAHMS) informó en 2007 de que el 57% de la mortalidad en terneros de menos de un mes era por esta causa. Las mejoras productivas y sanitarias lograron reducir el impacto y así, el último informe del NAHMS, correspondiente a septiembre de 2021, ya rebajaba la mortalidad por esta enfermedad al 39%. Sin embargo, en China ese porcentaje aún puede dispararse hoy por encima del 72%, y en países de África como Etiopía, al 63%. Son cifras inasumibles para cualquier explotación ganadera.

El problema es que para curar la patología se tira de antibióticos, en muchos casos con un uso abusivo de los mismos, hasta un 25% por encima de lo necesario, lo que incrementa el riesgo de aparición de resistencias antimicrobianas (RAM), una de las principales preocupaciones de la salud mundial, ya que esas superbacterias resistentes matan cada año a más personas. Esta realidad, que empieza con una enfermedad ganadera y un mal uso de antibióticos y acaba teniendo una enorme repercusión en la población, justifica con creces esta investigación que lidera Galicia.