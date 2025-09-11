Galicia lidera el tirón en cannabis entre adolescentes desde 2019

Hace unas semanas el Ministerio de Sanidad celebraba que en las dos últimas décadas el cannabis había perdido adeptos en España. Lo argumentaba recordando que en 2004, cuando la sustancia alcanzó su máxima expansión en el país, hasta una cuarta parte de los estudiantes de secundaria admitía haber flirteado con la droga en el mes previo a la encuesta, lo que revela cierta asiduidad, mientras que en 2023, fecha de la encuesta más reciente a los chavales de 14 a18 años, reconocía esa conducta un 15%, lo que implica una disminución del 40 por ciento en términos relativos. En Galicia, en cambio, los resultados son menos efusivos. En comparación con 2006, año de la primera encuesta del Plan Nacional sobre Drogas con datos autonómicos, la rebaja es de un 7 por ciento, desde el 19,9 por ciento de chicos y chicas gallegos que era habitual del cannabis entonces hasta el 18,5% actual, un comportamiento que los sitúa de terceros en la tabla autonómica, solo superados por sus homólogos del País Vasco (19,3%) y Baleares (19%).

Tampoco la evolución de los últimos seis años —reflejada en las encuestas bianuales de 2019, 2021 y 2023– deja bien parada a Galicia en el conjunto autonómico, considerando la evolución de los jóvenes estudiantes de ESO, FP y Bachillerato que tontearon alguna vez en la vida con una sustancia que repite como la droga ilícita más consumida, solo superada por el alcohol —el indiscutible favorito de chicos y chicas— y, todavía, por el tabaco.

Si se considera el tránsito pospandemia en relación a 2019, antes de la irrupción del covid, Galicia sería la comunidad en la que más se incrementa el consumo de cannabis en los adolescentes, con casi tres puntos, hasta el 28,6 por ciento.

Si bien con respecto al penúltimo sondeo, el de 2021, el de dos años después anota un ligero retroceso (tres décimas) entre quienes experimentaron con el cannabis en alguna ocasión, con respecto a 2019 solo dos autonomías registran un incremento de la prevalencia y Galicia es la que lidera ese indicador. En Extremadura, el tirón se traduce en un 1,8 por ciento más, frente a casi un 12% en Galicia. Y eso en un contexto, el estatal, donde el descenso promedio en el parámetro roza el 20 por ciento. Para obtener una cifra similar, hay que comparar el dato de quienes admitían en 2006 un consumo ocasional con quienes lo hacen ahora. Entonces se batió el récord, con un 35,4 por ciento de adolescentes conocedores de la droga.

Aunque el dato de consumo, ese 28,6 por ciento de 2023, suponga una mínima rebaja con respecto al 28,9% de 2021, se aprecian discrepancias cuando se analizan las diferencias por género. Entre los varones, que son los consumidores más habituales de la sustancia, se produce un retroceso superior a un punto (del 32,3 por ciento al 31,1 por ciento) en el período analizado, pero entre las chicas la tendencia al alza es continua en los últimos seis años: 23,5% en 2019, 25,3% en 2021 y 25,9% en 2023.

En números absolutos, y generalizando los datos de la encuesta, relativos a estudiantes de enseñanzas secundarias (etapa final de ESO, FP y Bachillerato) al de la población de adolescentes de 14 a 18 años en general, el resultado es que alrededor de 34.000 chicos y chicas se declaran consumidores ocasionales de cannabis, casi seis mil más que en 2019. En cambio, consumidores habituales, es decir, aquellos que confiesan que han dado una calada a un porro en el mes anterior a la encuesta o similar, rondan los 22.000.

El cannabis, con todo, es una de las últimas drogas en incorporarse al catálogo adolescente: la edad media de inicio se sitúa en Galicia a los 15 años y es ligeramente superior a la estatal (14,9). En población adulta, la primera calada la dan los gallegos a los 18,5 años. Llegan más tarde, pero su consumo está por encima de la media estatal.