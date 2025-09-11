Recibe el alta uno de los tres brigadistas heridos en el fuego de Oímbra

Uno de los brigadistas heridos en los incendios registrados a principios del mes de agosto en el incendio de Oímbra, en Ourense, recibió el alta, según fuentes del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).

Se trata del brigadista de 26 años, que presentaba quemaduras de segundo grado con afectación en el 15 por ciento de su cuerpo y que sufrió intoxicación por inhalación de humo.

Siguen ingresados el brigadista de 18 años, con quemaduras de tercer grado y afectación del 40 por ciento del cuerpo, también con intoxicación por inhalación de humo. Está estable, aunque su pronóstico sigue siendo grave.

En el caso del bombero de 46 años, evoluciona favorablemente. En su caso presenta quemaduras de segundo grado con afectación del diez por ciento del cuerpo e intoxicación por inhalación de humo.