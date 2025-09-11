Un tercio de la superficie que ardió en los fuegos de agosto es de la Red Natura

Una tercera parte de la superficie afectada por los incendios de este mes de agosto —unas 120.000 hectáreas en total— se corresponde a espacios comprendidos en la tipificación de Red Natura. Así lo explicó ayer la conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, en respuesta a una interpelación del BNG en la acusaron a la Xunta de estar minimizando los datos relativos a los incendios en zonas protegidas.

Al respecto, fuentes de Medio Ambiente explicado Faro de Vigo, del mismo grupo de LA OPINIÓN, que las provincias más afectadas por los fuegos, Ourense y Lugo, son las que concentran la mayor superficie de Red Natura, y que los datos provisionales muestran una afectación ligeramente superior al 30%.

La afectación en los parques naturales fue «mínima», a pesar de que hubo fuegos intencionados en zonas protegidas, según destacó, también ayer, la titular de la cartera de Medio Ambiente, que reivindicó el trabajo de los operarios para salvar estas «joyas naturales». Concretamente, en el parque natural de O Invernadoiro, el fuego afectó a unas cinco hectáreas; en el de As Fragas do Eume, otras cinco; en el parque natural de A Baixa Limia-Serra do Xurés, esta cifra asciende a diez hectáreas; y, finalmente, en Corrubedo ardieron un par de cientos de metros cuadrados.