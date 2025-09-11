La Xunta inicia la reforma de las oficinas judiciales y registros civiles en las ciudades

Galicia pisa el acelerador en la transformación de su mapa judicial. Ahora es el turno de la reestructuración de los juzgados en las ciudades. En el marco de la tercera fase de implantación de la Ley de Eficiencia de Justicia, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó ayer la relación de puestos de trabajo en la nueva Secretaría de Gobierno, las futuras oficinas de Justicia y las oficinas generales del Registro Civil correspondientes a las siete urbes: 64 en el caso de los registros civiles (17 tanto en A Coruña como en Vigo y seis en Santiago, Ferrol, Pontevedra, Lugo y Ourense) y más de 1.800 para el resto de unidades. Galicia se convierte así en la “primera comunidad autónoma” en la publicación de esta fase de la reforma estatal, según destaca la Xunta en un comunicado. El siguiente paso será la reorganización de estos funcionarios.

De los 45 partidos judiciales gallegos, 38 ya terminaron la puesta en marcha del nuevo modelo. Las siete ciudades lo harán antes del 31 de diciembre. De esta forma, la Consellería de Presidencia e Xustiza garantiza el cumplimento de los plazos previstos y lo atribuye al «considerable esfuerzo entre Xunta y sindicatos en la negociación de los puestos de trabajo». Pero pese al avance organizativo, el Gobierno gallego denuncia la escasa financiación estatal para acometer la reforma. Según la Xunta, la digitalización de las oficinas judiciales costará 3,3 millones, de los que el Estado solo ha transferido 1,1 millones. A esto se suman más de 5 millones para la reorganización física y operativa de los tribunales y para lo que “no ha habido dotación económica alguna por parte del Ministerio de Justicia”, cuestionan desde el departamento que dirige Diego Calvo. Es decir, la Xunta aportará casi nueve de cada diez euros de la factura que dejará la nueva Ley de Eficiencia. «La diferencia de coste la asume la Xunta con sus presupuestos, mientras el Gobierno sigue insistiendo en que la implantación es a coste cero, lo que no es cierto», denuncia Xustiza.

Tercera fase

En las ciudades habrá un tribunal de instancia con secciones especializadas —civil, instrucción, penitenciaria, social, contencioso-administrativa, y en algunos casos, mercantil, familia, violencia de género e infancia—, además de la creación de una Secretaría de Gobierno como centro de destino propio. Las plazas de violencia sobre la mujer y Fiscalía son nuevos funcionarios, según detallan desde la Consellería de Xustiza.

Con esta reforma del actual mapa judicial, los registros civiles dejarán de estar gestionados por jueces y pasarán a ser órganos administrativos, un cambio que permitirá liberar a los tribunales de tareas burocráticas y que los trámites civiles se resuelvan de forma más rápida. Las 64 plazas de las oficinas generales del Registro Civil no son nuevas, detallan desde el Ejecutivo autonómico, sino que proceden de la reorganización de efectivos: 60 proceden de los anteriores cuadros de personal y los cuatro restantes de reorganización. En consecuencia —explican— aumenta un funcionario en los registros de Santiago, Ferrol, Lugo e Pontevedra.

El DOG también recoge que esta semana se publicará la convocatoria para cubrir la provisión por el sistema de libre designación, de tres puestos del cuerpo de gestión procesal y administrativa y ocho del de tramitación para la Secretaría de Gobierno. Las solicitudes deberán presentarse en la sede electrónica de la Xunta en un plazo de cinco días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

