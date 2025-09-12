Más de 45.000 gallegos se plantearon en el último año acabar con su vida

«1. ¿Alguna vez en los últimos 12 meses ha pensado en suicidarse? 2. Alguna vez en los últimos 12 meses, ¿ha pensado en cómo podría suicidarse o ha planeado hacerlo? 3. En los últimos 12 meses, ¿ha cometido un intento de suicidio?». El Plan Nacional sobre Drogas no se anda con rodeos y lo pregunta así, directamente, en su macrosondeo bianual en adultos, Edades. Su objetivo es conocer el nivel de riesgo de suicidio existente entre la población de 15 a 64 años y el 2,2% admite haber tenido ideas al respecto, el 1,6% ha llegado a planificarlo y el 0,5%, a intentarlo.

Galicia, sin embargo, estaría por encima de la media, medio punto porcentual, con un 2,7% de ciudadanos en la franja de edades analizada que reconoce haber pensado en acabar con su vida en el último año. Hay que tener en cuenta, además, que la Xunta suele financiar una ampliación de la muestra para obtener resultados más representativos. Aunque Edades, bianual, está concebida para pasar revista al consumo de drogas, legales o no, y observar su evolución de cara a la evaluar políticas preventivas, desde la edición de 2022 incluye un capítulo de «salud mental». En él contempla el riesgo de suicidio para «mejorar el conocimiento de las percepciones relativas a este problema en nuestra sociedad».

Los datos gallegos de Edades los expuso Sergio Veiga Rodeiro, psicólogo y técnico del Servizo de Prevención de Conductas Adictivas de la Xunta, en una jornada técnica. En ese foro explicó que, en general, si un 2,7% de la muestra admite tener pensamientos suicidas en el último año, el dato es más alto en mujeres y en jóvenes y el mismo patrón se repite con las tentativas. Dado que es la segunda vez que se pregunta en Edades, se observa que las cifras de ideación «han subido en hombres y en el grupo de edad más joven, de 15 a 34 años», pero bajan las tentativas.

Aunque no se trata de relaciones causa-efecto, avisa, porque la situación es «compleja», Edades permite «intentar relacionar consumos de sustancias o ciertos diagnósticos con la ideación suicida». Si la referencia general es del 2,7% en el conjunto de la población, en quienes hacen un consumo de riesgo de alcohol es un 50% mayor, en el de uso problemático de internet es hasta tres veces mayor y con cannabis lo es ocho veces. Además, informó, los datos pueden relacionarse con otras comorbilidades. «Si hay un diagnóstico de ansiedad o depresión, la cifra se multiplica por tres, y si es de insomnio, hasta cuatro veces más».

El 2,7% de la muestra que da Edades se traduciría, en cifras absolutas, en unas 45.000 personas. Para José Eduardo Rodríguez Otero, psicólogo de la Unidade de Prevención do Suicidio del área sanitaria de Vigo —donde el perfil usual lo conforman chicas de entre 15 y 25 años— los datos estarían «infraestimados». «En realidad, la prevalencia es mucho mayor», advierte, aunque matiza que hay «diferentes tipos de gravedad» en la ideación, desde las ideas «más activas, más obsesivas», «las más preocupantes», a las pasivas, del tipo «si me muerto no pasa nada», a las que sucede con rapidez el por qué no hacerlo.

Sobre la diferenciación por sexos, indica que si bien la ideación y los intentos se dan con más frecuencia en mujeres, en las muertes por suicidio dominan los hombres. Lo relaciona con métodos «más letales» y con que «las mujeres piden más ayuda y la reciben más». Según el Instituto de Medicina Legal de Galicia, de las 300 muertes por suicidio registradas el año pasado, el 70% fueron masculinas.

Que los jóvenes sean los más afectados, señala, es un «fenómeno mundial». «Hay una afectación de la salud mental en adolescentes y adultos jóvenes y varias hipótesis intentan explicarla», comenta. Así, dice, se barajan desde el cambio a las redes sociales o las perspectivas con las que se les presenta el mundo futuro. El caso es que si la tendencia a las muertes por suicidio en las dos últimas décadas es a la baja, hay «muchos más ingresos por autolesiones y sus consecuencias» en adolescentes, «sobre todo después de la pandemia».

En relación a los factores de riesgo que cita Edades, matiza que, en lo tocante a diagnósticos de salud mental, el «mayor riesgo» sería el trastorno bipolar, seguido del trastorno por consumo de sustancias. Advierte, con todo, que el sufrimiento de base es «complejo» y que las razones no pueden reducirse a un relato simple.

«Estos problemas son abordables»

La prevención del suicidio se trabaja en Galicia a todos los niveles, explica José Eduardo Rodríguez. En un estadio general, por ejemplo, no solo cuentan medidas específicas antisuicidio, sino también, señala, «todas las medidas económicas, de igualdad, de protección de colectivos» vulnerables porque llevan a «menos sufrimiento». Respecto a la unidad en la que trabaja, comenta que cuando la gente llega a ellos en riesgo, disponen de «muchos recursos y buenos resultados». «Pero la dificultad que tenemos son los que no llegan, quienes no piden ayuda. Tenemos que mejorar la detección o animarlos a que pidan ayuda. Los métodos de ayuda son muy eficaces y tenemos un nivel de conocimiento suficiente para echar una mano». En clave «optimista», insiste, proclama que «estos problemas se pueden abordar» y que unidades como en la que él trabaja están «entrenadas para ello».

Suscríbete para seguir leyendo