Facenda pide al Gobierno aplicar más exenciones fiscales tras los incendios

El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, envío ayer una carta a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reclamando la activación de una serie de medidas y exenciones fiscales tras la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil en un total de 22 ayuntamientos gallegos por los incendios de este verano.

En concreto, el conselleiro instó al Gobierno central a activar con «la mayor brevedad posible» las medidas recogidas en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, como la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o la reducción del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Impuestos y tasa

A mayores, la cartera gallega de Facenda ha identificado otras medidas que podrían aplicarse, como la aprobación de exenciones en el ámbito de Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en varias modalidades y en el Impuesto de Donaciones cuando se tramiten operaciones ligadas a la reconstrucción o con el fin de paliar daños provocados por los incendios; o en las tasas si hay que hacer trámites motivados por los incendios, como en la renovación del DNI o la duplicación de títulos, entre otros.

Pide flexibilidad, además, en los plazos de los procedimientos tributarios en los que estuvieran incursados los afectados y para las declaraciones y autoliquidaciones de la Política Agraria Común. (PAC).